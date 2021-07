La comissió Restaurem l’orgue del cor de Catalunya inici avui amb el grup manresà Arlet un cicle per recollir per fons per contribuir a la rehabilitació de l’instrument, que s’està duent a terme des de fa mesos en el taller de l’organer Carlos M. Álvarez, a Villel (Terol). El preu de restaurar l’instrument és de 300.000 euros, i des de finals de l’any passat hi ha oberta una campanya per tal que, tothom qui ho vulgui, hi pugui contribuir.

Arlet és una de les formacions manresanes amb una trajectòria més consolidada en els darrers anys, i està formada per Xavier Serra (veu i guitarra), Maria Oliva (teclat, harmònica, acordió i veu), Albert Sancristòfol (baix, guitarra i veu) i Miquel Oliva (bateria i percussions).

El quartet interpretarà els temes del seu primer disc d’estudi, Mil raons (2018), en un marc on poques vegades hi entra el pop com la basílica de la Seu de la capital bagenca. Així mateix, Arlet també toca versions de grups catalans com Txarango, Els Pets o Lax’n’Busto.