La caiguda progressiva d’oients de Catalunya Ràdio, que en aquesta segona onada de l’EGM ha vist com RAC-1 augmentava considerablement el seu avantatge, l’està portant a buscar fórmules per reflotar l’audiència. Un dels seus punts febles està sent la franja de tarda, de manera que l’emissora pública s’ha plantejat un canvi de dalt a baix, liquidant ‘Estat de Gràcia’ i ‘APM?’.

El seu substitut el setembre que ve serà ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, un nou programa presentat per Òscar Fernández i Elisenda Carod, que ocuparà bona part de la tarda i que l’emissora assegura que tindrà «un nou registre». Fins aquesta temporada, Fernández estava al capdavant de ‘Catalunya migdia’, l’informatiu líder a Catalunya que presentava juntament amb Empar Moliner i que arribava als 118.000 oients diaris. Anteriorment, el periodista havia format part del departament d’esports de l’emissora, on havia treballat en programes com ‘Tot gira’.

Carod, d’altra banda, s’incorpora a ‘La tarda de Catalunya Ràdio’ després de passar per ‘L’apocalipsi’, el concurs amb què finalitzava diàriament el magazín de Laura Rosel ‘El matí de Catalunya Ràdio’. El duo haurà de plantar-li cara al líder de la tarda, el ‘Versió RAC-1’ de Toni Clapés, que compta amb 253.000 seguidors diaris.

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, també ha anunciat el fitxatge de Quim Morales, procedent de RAC-1, on havia dirigit i presentat ‘La primera hora’. El periodista arriba a l’emissora de la CCMA per fer-se càrrec de l’última hora de ‘El matí de Catalunya Ràdio’, amb un espai que substituirà ‘L’apocalipsi’ d’Elisenda Carod. En el programa l’acompanyaran Joel Díaz i Charlie Pee.