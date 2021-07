«Diuen que són deu anys, però podria ser mitja eternitat». Així comença el relat guanyador del 9è Concurs de Relats Breus de Regió7. És de narvarclí Joan Antoni Fernández Peña que ahir no dubtava a fer-se fotos amb l’alcalde de la seva població Josep Mª Feliu Selga i amb l’il·lustrador Hèctor Reina, que ha interpretat el seu text, en l’exposició que recull al centre cívic Joan Amades de Manresa els relats dels deu finalistes del certamen amb els dibuixos de deu artistes de la Catalunya Central. I ahir no era 23 d’abril ni Sant Jordi però tant se val: autors i il·lustradors amb les seves famílies es van reunir per celebrar un maridatge entre lletres i arts plàstiques d’un concurs que ha estrenat enguany aquest format amb la incorporació dels il·lustradors i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.

L’acte de lliurament de premis, ràpid i sobri, va tenir entre el públic els periodistes i escriptors manresans Genís Sinca i Gemma Camps, membres del jurat d’aquesta edició amb la també autora manresana Zulima Martínez i Núria Brugarolas, directora del CNLMontserrat. A l’escenari, les regidores Rosa M. Ortega (Joventut) i Anna Crespo (Cultura) i el gerent d’aquest diari, Jordi Molet, que va obrir els parlaments remarcant una iniciativa nascuda fa nou anys, que enguany ha tingut més de seixanta participants («una mostra de l’interès que genera») i que, per primer cop, obria el lliurament de premis al públic acompanyant-lo d’una exposició que itinerarà els propers mesos. Crespo, per la seva banda, va subratllar el «maridatge entre creació i comunicació» i la importància de fer emergir «el talent» en un projecte conjunt: «treballar en xarxa sempre és millor». Ortega, per la seva banda, va remarcar l’art «com a eina de cohesió i transformació social» i va reivindicar espais com el Joan Amades, on hi ha l’Espai Jove, el punt de referència per a un jovent a qui el consistori «vol facilitar» sales i locals per al seu ús. Pau Brunet, responsable de l’edició digital de Regió7, va ser l’encarregat de llegir el veredicte i els noms dels guanyadors, finalistes i il·lustradors que van pujar a l’escenari per recollir el seu premi. La foto de família a l’exterior i un recorregut per l’exposició en petits grups va tancar un Sant Jordi en 6 de juliol.