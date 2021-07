Després de cinc setmanes, el Vibra Festival ha tancat la seva segona edició aquest passat dissabte 17 de juliol amb Lágrimas de Sangre i Senyor Oca. Una edició que ha acollit més de 4.500 persones, un nombre considerablement major al de l’any passat (amb gairebé 3.000 espectadors) i que ha arribat majoritàriament de la Catalunya Central (55%), de la resta de Catalunya (42%) i de l’estat espanyol (3%). El públic manresà ha significat un 25%.

El festival —nascut l’any passat en plena pandèmia— s’ha tornat a celebrar amb totes les mesures sanitàries pertinents: assistents asseguts, distàncies de seguretat, mascaretes, entrades i sortides esglaonades, i espais ben diferenciats (platea, lavabos, barres i zona de restauració).

En total, han estat tres directes amb entrades exhaurides: ZOO i Maria Türme (16 de juny); Oques Grasses i Maluks (17 de juny); i Stay Homas (26 de juny). Concerts als quals cal sumar Ciudad Jara, Iseo & Dodosound, Smoking Souls, Els Amics de les Arts i Lágrimas de Sangre juntament amb Senyor Oca. Cal destacar també la gran aposta del cicle pels artistes locals. I és que amb el suport de Cases de la Música, s’ha pogut descobrir el talent de La Prima Vera, Lasta Sanco, EKKO i Xicu, a més de gaudir dels seus directes.

Per altra banda, va haver-hi dos concerts que no es van poder celebrar durant el festival a causa de la covid, quedant ajornats per aquesta tardor de 2021. El directe d’Ana Tijoux passarà al 16 d’octubre a la Sala Stroika en el marc de l’Estepa Mediterrània; i el de Ladilla Rusa junt a Los Valientes, que se celebrarà el 13 de novembre, també a la sala manresana.

El Vibra Festival va néixer l’any passat en plena pandèmia, impulsat per Les Cases de la Música i l’Ajuntament de Manresa. Es finança amb les entrades (46%), la venda de begudes (14%) i les aportacions econòmiques de l’Ajuntament de Manresa (22%) i de la Casa de la Música de Manresa (15%), així com del patrocini de marques (4%).