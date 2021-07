L'humorista gràfic Carlos Romeu Müller, conegut com a Romeu, ha mort aquest dissabte als 73 anys, segons ha informat la revista 'El Jueves' a través d'un missatge a Twitter. Romeu va ser cofundador d'aquesta revista. També va crear personatges com Betty i Miguelito. "Hem perdut a un pare", afirma la revista, que qualifica Romeu de "mestre de l'humor gràfic". Romeu, nascut a Barcelona el 1948, també va treballar, entre d'altres mitjans, al diari 'El País' i va escriure guions per a programes de TV3. "Una abraçada, company, allà on siguis", conclou la revista en el seu tuit.