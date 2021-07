L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) arriba a la 20a edició batent rècords de participants i actuacions. Fins a finals d'agost, el festival acollirà fins a 42 concerts que tindran lloc en diferents punts de la Catalunya Central i comptarà amb més de 160 intèrprets de 15 països diferents. Pel que fa a la vessant acadèmica del certamen, que centra l'activitat diürna, enguany comptarà amb 140 participants d'una quinzena de nacionalitats diferents. Quant al claustre, un dels aspectes que dona prestigi a l'Acadèmia, l'integren vint professors de deu països diferents de trajectòria reconeguda internacionalment. El certamen també comptarà amb estrictes mesures per evitar el contagi de covid-19.

L'AIMS Festival té programats 42 concerts entre l'1 i el 22 d'agost a dinou municipis de la Catalunya Central i Ponent. Es podran gaudir en els tres formats habituals que caracteritzen cada any la programació: en esglésies i auditoris; al carrer; i el social. A més, l'AIMS recupera l'Orquestra Simfònica del Festival, gestada el 2019 i obligada a fer una aturada en l'edició passada. Amb una seixantena de músics i dirigida per Pablo Rus Broseta, l'orquestra oferirà un concert únic a Solsona el 15 d'agost. El concert inaugural tindrà lloc aquest diumenge primer d'agost a les vuit del vespre a la Sala Polivalent de Solsona. Es tracta d'una actuació que anirà a càrrec d'alguns dels professors que componen el claustre de l'AIMS i que interpretaran peces de Schubert i Schumann.

Mesures estrictes per la pandèmia

Tal com remarca Peter Thiemann, director del festival, "l'AIMS serà molt escrupolosa i estricta amb totes les mesures per evitar el contagi del coronavirus". En aquest sentit, a tall d’exemple, tenen 650 tests d'antígens preparats i prendran la temperatura als alumnes fins a tres vegades al dia. El context de pandèmia ha complicat l'organització i el dia a dia del festival i n'alterarà alguns aspectes. Però, segons Judit Gisbert, regidora de Cultura de Solsona, "el consistori és conscient del que representa l'AIMS per a la ciutat, ja que és el projecte artístic de més envergadura, que casa cultura, oferta pedagògica, retorn social i pol per atraure turisme de qualitat".