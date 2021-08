L’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) ha fet marxa enrere en la seva decisió de cancel·lar l’obra El gran comediant, protagonitzada per Joel Joan, i ha tornat a incloure la peça teatral en la programació del curs vinent.

Segons van defensar des de l’executiu local, liderat pel popular Xavier García Albiol, la decisió inicial de suspendre l’obra s’havia pres arran de les «últimes polèmiques protagonitzades per l’actor a les xarxes socials». Així va justificar la decisió el consistori per la controvèrsia que va generar l’actor, entre altres episodis, per denunciar que un bar de Barcelona servia la carta només en espanyol i protagonitzar un vídeo a les xarxes socials en el qual l’actor semblava ebri.

«La suspensió d’aquesta obra és conseqüència única i exclusivament del comportament públic del seu protagonista en els últims dies, incompatible amb la programació d’un teatre municipal», va assenyalar la regidora de Cultura, Amanda Feria, en xarxes socials. «En el meu temps privat i lliure vaig fer un dinar amb amics i vaig beure com passa cada dia de vacances a tot arreu. ¿Em censureu perquè vaig fer un Instagram? ¿Però no és un país líder en llibertats i democràcia? ¿Què m’he perdut?», es preguntava per la seva part l’actor català després de conèixer la decisió del govern badaloní.

D’aquesta manera, després de la polèmica aixecada durant els últims dies i que ha suposat tot un ‘efecte Straisand’ a favor de Joel Joan i la seva obra, aquest dijous 5 d’agost s’ha reunit el Consell d’Administració de Badalona Cultura, l’empresa municipal responsable de la gestió dels teatres públics de la ciutat, que ha ratificat que El gran comediant es mantingui al cartell de la programació cultural de les sales de Badalona.

Des de la secció local d’ERC, de les primeres que van criticar i fer pública la suspensió de l’obra, expliquen que en la reunió han exigit la dimissió immediata de la regidora de Cultura, Amanda Feria, i han demanat la reprogramació de l’obra. Una petició que, segons els republicans, ha sigut compartida per la resta de grups de l’oposició. De fet, aquest dimecres 4 d’agost, Guanyem Badalona també havia demanat la dimissió de la regidora, una petició que va acompanyar d’una demanda als altres grups de l’oposició per acordar una moció de censura contra Albiol.

Després de la reunió del Consell d’Administració de Badalona Cultura d’aquest dijous 5 d’agost, el govern de Badalona ha emès un comunicat en el qual nega que el veto a Joel Joan es degués a «qüestions ideològiques». Així, des de l’executiu local assenyalen que després de la reunió del 30 de juliol, en la qual es va presentar la programació cultural per a l’últim trimestre de 2021, van tenir coneixement d’una «polèmica protagonitzada per aquest actor» en la qual «proferia insults classistes i humiliava uns treballadors que estaven desenvolupant la seva feina».

«El Govern municipal considera que el tracte humiliant que l’actor fa cap a aquests treballadors és inacceptable i incompatible amb la programació d’un teatre municipal. És per aquesta raó que divendres es decideix la desprogramació de l’obra», insisteixen. Per la seva part, l’alcalde accidental de l’Ajuntament de Badalona, Daniel Gràcia, assegura que «si haguéssim volgut vetar l’actor Joel Joan per qüestions ideològiques, ho hauríem fet a principis del mes de juliol, quan el gerent va presentar la programació».