L’actor Dafnis Balduz, que es va fer conegut per la sèrie Ventdelplà, va concebre Amics, una comèdia en format concert, «durant el confinament heavy, i va néixer de la meva necessitat de veure els amics. Em vaig instal·lar a la casa familiar, a Vilanova i la Geltrú, i tenia el caliu de la família, però em faltava veure els col·legues. Això era el que més necessitava en aquells moments d’incertesa i d’avorriment».

Per això, quan anaven caient els projectes i pensava que els mesos es convertirien en tot un any sense poder oferir cap tipus d’espectacle en directe («i això ho trobava gravíssim, perquè estem perduts si el públic només fa cas de les plataformes»), va començar a crear un projecte teatral «quan vaig veure l’escletxa de poder fer representacions a l’aire lliure». Va concebre una obra a duo, sense grans necessitats tècniques, per poder-la fer a qualsevol banda, «i vaig partir de l’amistat, que tant trobava a faltar, fent memòria de les meves experiències personals amb tots els amics que he tingut, amb les anècdotes divertides, les aventures, els viatges...». A més, el relat cronològic d’Amics s’enllaça amb cançons: «perquè molts fets els recordes a partir de la música. Saps la peça que va sonar en una festa, i hi ha melodies de tots colors, que han significat alguna cosa per nosaltres, però que potser ara ja no ens agraden, però que les vam ballar molt». Així, a l’espectacle es canten des de Raffaela Carrà a Lluís Llach, passant per Elton John, Joaquín Sabina, Tracy Chapman o Blaumut, Rocío Jurado o Whitney Houston.

Amics des de l’institut

Des del primer moment, Balduz va tenir clar que implicaria en aquesta aventura a la cantautora Carla Barroso, fins i tot quan encara no sabia què en sortiria, perquè és el primer cop que crea un espectacle des de zero. Però sabia que volia comptar «amb la Carla, perquè m’encanta la música que fa i hem viscut moltes coses junts. Som amics de tota la vida, des de l’institut». I, així, Amics esdevé «un intercanvi sincer i divertit entre dues persones que s’estimen i s’expliquen les seves coses. I és una història que arriba al públic, perquè han viscut situacions comunes, i les cançons, que són molt xules, fan referència a moltes generacions», apunta l’actor.

Així, des dels assajos a través de Skype fins que l’actor va poder anar a passar uns dies a Verges, on viu la cantautora, acabaran aquest estiu sumant 45 representacions (15 de l’estiu passat). «L’acollida que estem tenint és molt xula, perquè l’obra és essencialment còmica, i pretén generar diversió i bon rotllo als espectadors. Sobretot a través de la música, perquè ens en valem perquè faci de fil conductor. Sembla que ha de ser una proposta molt seriosa, però és molt patxanguera i petarda, a vegades fins i tot irreverent. És per festa major, i m’agradaria que la gent de Manresa ens vingués a veure». Tot i que no pot evitar amagar que Amics també té «algun moment tendre, evidentment». Perquè les abraçades dels amics s’han trobat a faltar...

Dues pel·lis i dues obres teatrals

Dafnis Balduz no pot queixar-se de com li van les coses professionalment. Acaba de rodar Los renglones torcidos de Dios, produïda per Atresmedia, que arribarà a les pantlles el 2022; i aquest setembre s’estrenarà Malnazidos, pel·lícula produïda per Tele5 en la qual també participa el manresà Miki Esparbé. I al teatre tampoc no para: iniciarà la temporada amb Foscor, amb Victòria Pagès; i al febrer representarà L’oreneta, amb Emma Vilarasau.