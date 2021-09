El municipi de l’Espunyola és escenari durant el setembre d’un seguit de concerts de petit format i de sessions d’autocinema, els caps de setmana. L’entrada per a les actuacions musicals és gratuïta, i per al cine es fa pagar 20 euros per vehicle. Hi ha servei de bar. Cal fer la reserva al 681 00 27 84 (telèfon i whatsapp).

El projecte, conegut com L’Espunyola UAU Cinema, i impulsat per dos joves berguedans, ofereix sessions doble de música i cine, com la que avui protagonitzen DJ Morde (18 h) i el film Resacón en Las Vegas (21 h). El divendres 10 tocarà Figa i es projectarà Bohemian Rhapsody, mentre que l’endemà, per la Diada, DJ Destor i la pel·lícula Deadpool.

El divendres següent, dia 17, actuació de DJ Algreen, i projecció de Green book. El darrer cap de setmana: el dia 24, Old Tucsson i el film Le Mans 66; mentre que el 25 actuarà Judit Pulido i es veurà El rey león. La música, sempre a les 18 h, i el cine a les 21 h.