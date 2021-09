La Small Miller Band , formació jazzística integrada per 18 joves músics de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent, actuarà demà (18 h) a la Sala Gran del teatre Kursaal. Els dirigirà el seu mestre, Pepe F. Balasch, per interpretar obres de Piazzolla, Pastorius, Golson i Rossy, entre altres; i en tres peces els acompanyarà el pianista Joan Díaz, gran pedagog i també professor de l’ESMUC, director, productor compositor i arranjador.

La big band sallentina, nascuda ara fa nou anys en el moment que la formació antecessora, A la Big Bom Band, ja no podia acollir més músics, ja ha muntat repertoris amb dos grans músics que escriuen per a big band: el 2019, just abans de la covid, amb el saxofonista Perico Sambeat; i el curs passat amb el pianista Joan Díaz, amb el qual ja van actuar a la Fàbrica Vella de Sallent el passat 23 de maig. En ambdós casos han enregistrat el treball conjunt i és previst que aviat surti un CD doble que en deixi constància.

Pepe F. Balasch destaca que tant amb Sambeat com amb Díaz van estar «treballant tres dies a fondo, divendres, dissabte i diumenge, abans del concert. A banda que va ser plaer enorme, els nens fan unes avançades brutals i els suposa una càrrega adrenalina increïble treballar amb aquests monstres». A Díaz ja el coneixien perquè col·labora habitualment amb l’escola de música sallentina: «preparem gent per entrar al superior, al Liceu, al Taller de Músics i a l’ESMUC, i tenim bastant bona fama. Quan els alumnes estan a punt de presentar-se als exàmens, ell ve i en ha donat molt bons consells. És un gran músic, que no té el reconeixement que realment es mereix», reivindica Balasch.

Per la feinada que comporta muntar «un repertori superdifícil i perquè és una big band que sona realment molt bé», es va decidir buscar més actuacions, com aquesta de demà al Kursaal de Manresa i la del 25 de setembre a Valdealgorfa (Baix Aragó). Al març participaran al Black Music Festival de Girona, en el marc d’un intercanvi amb la Girona Jazz Project, que és previst que faci un concert a la Fàbrica Vella de Sallent el curs 2022-2023.