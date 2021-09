Són de la broma, i no ho poden evitar. No és ben bé que decidissin tornar a fer un concert al cap de deu anys del comiat perquè els ho va demanar Manel Camp, com Xavier Serrano, ànima d’Els Convidats amb Jordi Ribot, va deixar anar en el concert de festa major el compositor i pianista manresà al parc de Can Font. «Tot i que si el Manel ens ho demana, també haguéssim fet de manera per ser-hi, perquè amb ell hem coincidit en molts concerts i ens ha ajudat molt», remarca.

Però la llavor del retorn (per un dia, això sí) es va plantar el dia (el 24 de gener del 2019) que l’Àfrica Pérez, la veu del grup, va actuar a la Sala Petita del Kursaal amb el seu germà, Isma Pérez. La van anar a veure Serrano i Ribot i en la conversa posterior al camerino va sorgir «el hi hi, ha ha, que el 2021 farà deu anys que vam plegar i ho podríem celebrar». I el que va començar rient ha acabat seriosament: «i sembla mentida, però ja ha arribat el dia del concert». Una cita, dissabte al Kursaal, que Els Convidats es plantegen com una festa «per passar-nos ho bé nosaltres i el públic».

Concerts setmanals a El Celler

Els Convidats van estar en actiu durant gairebé setze anys: van publicar sis discos i van fer centenars d’actuacions per tot Catalunya. En la memòria queden aquells concerts que, setmana rere setmana, congregaven un públic fidel al restaurant El Celler, a la Baixada dels Drets. Però no només van ser un grup carismàtic d’abast local, Els Convidats van intentar fer el salt al gran públic: per exemple, Comencem de nou va ser la cançó de la tardor del 2009 a TV3.

El concert del retrobament que han planejat Serrano (teclat i veu), Ribot (veu i guitarra), Pérez (veu) i Fèlix Serra (baix) seguirà el guió del concert de comiat del dissabte 15 de gener del 2011. Repeteixen al mateix escenari, la Sala Gran del teatre Kursaal, però han «despullat» el llista de cançons per no repetir les més de dues hores de durada, i quedar-se en una hora i mitja. «És un resum de la nostra trajectòria, sobretot de l’última època, quan les cançons tenien més qualitat i els hi tenim més estima. Vam fer un disc de versions, i El millor dels somnis (2008). Però també n’hi ha alguna del principi, de Fugaç (1996); i alguna de M’apunto a tu (2001)», exposa Serrano.

Picada d’ullet al públic

Ara bé, el que no hi haurà en el concert de dissabte a diferència del 2011 és la llarga llista de convidats: Pep Poblet, Oriol Farré... Només s’hi manté Manel Camp. També repetirà Toni Clapés: «és un fan nostre, que sempre ens convidava al seu programa a fer promoció dels discos. Ens té gran estima i és recíproca. I el tio, contentíssim, torna a fer de presentador, com a picada d’ullet als espectadors que ja hi van ser fa deu anys». Preveuen que hi haurà repetidors, però també públic nou, «com els meus fills, perquè quan vam plegar el gran no tenia 3 anys. Ara en tenen 13 i 9 i em fa especial il·lusió que em vegin almenys un cop, perquè no tinc gaire més futur sobre els escenaris».

Els Convidats han mantingut el seu propòsit de celebrar els deu anys del comiat malgrat els problemes per assajar que han tingut amb les restriccions derivades de la covid, ja que s’han aplegat a Montmeló, a casa d’Àfrica Pérez, «i fins fa poc no sabíem quins músics tocaríem. No ha estat fàcil però ara ho tenim molt encarrilat i, francament, els últims assajos sonen espectaculars. Quan estàvem en actiu no sonàvem pas així, amb la banda tot peta molt fort».

Serrano diu que el retorn li ha servit per «ser conscient que el temps passa i estava desentrenat». Però que Ribot està en forma, perquè ha continuat molt actiu, ara amb el tribut a The Beatles amb el grup Rubber Soul. Fèlix Serra també manté el contacte amb la música amb la docència i Àfrica Pérez, com Serrano, n’està més al marge. Els Convidats recuperaran dissabte èxits com M’apunto a tu (com a novetat, la cantarà Jordi Ribot) o Estic esperant (amb la qual es va despertar d’un coma la manresana Maria Josep Pazos) i també tornaran els acudits entre cançó i cançó marca de la casa. Qui sap si d’aquí a deu anys hi tornarà a haver festa. Només faltarà que s’engresquin.