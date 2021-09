El fotoperiodista Jordi Soteras Torrella mostra l'adaptació a les mesures contra la pandèmia de la covid i la recuperació de la vida al carrer a Berga en una exposició fotogràfica. Del 20 de setembre al 8 d'octubre, al Casal Cívic de la capital del Berguedà acull "Berga en temps de covid-19", una selecció d'instantànies captades per la càmera de Soteras al mercat setmanal de la ciutat durant l'estat d'alarma i l'estiu del 2020.

"He volgut deixar testimoniatge i el meu agraïment a totes les persones anònimes que han estat essencials durant la pandèmia i sense les quals jo no hauria pogut fer les meves fotografies", ha explicat Jordi Soteras Torrella (1953), nascut a Barcelona però berguedà d'adopció.

Soteras porta més de 50 anys fent reportatges per tot el món i ha col·laborat en mitjans de premsa diària com El Periódico, La Vanguardia, Món Diari, Diari Avui, Tele Express, o El Mundo i revistes com a Cambio16, Cuadernos para el diálogo, Interviú, Primera Plana, Tendencias, Papel i National Geographic.

Horari

El Casal Cívic de Berga (plaça de Sant Joan, s/n), està obert cada dia, de 9 a 21 h (els caps de setmana tanca els migdies de 13.30 a 16 h).