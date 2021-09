El Parc dels Avets de Casserres acull aquest dissabte, 2 d’octubre, la segona edició del Festival Nyàmera. És una aposta per gaudir del paisatge berguedà i de propostes musicals singulars que pretenen despertar la curiositat i sorprendre als assistents.

La jornada arrencarà a 2/4 d’1 del migdia amb un vermut musical amenitzat per Steve Smyth, un cantant de la costa sud d’Austràlia amb un directe «devastador i viu», segons assenyalen els organitzadors del festival, l’Associació República Cultural del Berguedà. Smyth «barreja una energia visceral i una íntima dolçor que aconsegueix atrapar l’espectador des del primer acord».

A 2/4 de 6 de la tarda, actuarà el cantant, trombonista i compositor Tacho, a qui els organitzadors defineixen com un artista que porta sobre l’escenari diferents estils, «des del pop fins als estils africans, passant pel rhythm and blues o el jazz, i els utilitza per emocionar amb cançons plenes de calidesa i delicadesa, acompanyat de músics».

I a 2/4 de 8 del vespre, concert amb l’artista empordanesa Joina i la seva formació, «amb la proposta de diverses influències musicals modernes com el pop, el rap i el hip hop, que l’han portat a construir una dimensió pròpia a la seva formació».

L’entrada al Nyàmera és gratuïta. El festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Casserres i de voluntaris de la comarca, i pretén consolidar-se dins del calendari cultural de la Catalunya central amb una aposta col·laborativa, de presència de la creativitat local per desenvolupar diferents apostes culturals al llarg de l’any al Berguedà.

Pots consultar el perfil d'Instagram @festival.nyamera.