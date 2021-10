El bateria d'Els Pets, Joan Reig, ha publicat el seu segon disc en solitari. L'ha titulat 'Bagatzem', un terme que s'utilitza principalment a la Vall del Francolí enlloc de 'magatzem'. El nom vol ser una metàfora de com el nou treball discogràfic de Reig recull "les alegries, tristeses, frustracions i esperances" del músic. L'àlbum consta de vuit poemes i vuit cançons que s'han enregistrat a Constantí (Tarragonès) i que contenen el bagatge musical i personal del bateria. Per Reig, les cançons que formen part de 'Bagatzem' l'han ajudat a "guarir-se i agafar forces" per seguir qüestionant el món que l'envolta.