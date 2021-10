El destacat escultor danès Björn Nörgaard (Copenhaguen, 1947) ha arribat avui a Manresa per participar en l’inici dels actes que tindran lloc a la ciutat en el marc del Centenari de Joseph Beuys (Krefeld 1921 – Düsseldorf 1986), considerat un dels artistes més influents de la segona meitat del segle XX per la transformació radical que va aplicar a l’art contemporani. Ho fa convidat pel projecte Manresa 2022 i amb l’objectiu de reivindicar —i exportar— la important influència que va tenir Manresa i Ignasi de Loiola en l’obra de Beuys.

Nörgaard —que és el darrer dels col·laboradors de Beuys que continua viu— ja va ser a Manresa el 1994, quan va protagonitzar una performance, juntament amb el compositor i músic Henning Chistiansen, per homenatjar Beuys i donar continuïtat a l’acció que l’artista alemany havia dut a terme a Düsseldorf una anys abans, el 1966, una acció artística que havia titulat ‘MANRESA’, influenciat per la vida d’Ignasi.

Ara, Nörgaard tancarà el cercle. Aquella acció iniciada per Beuys el 1966 i continuada pel danès el 1994 es tancarà el març del 2022, coincidint amb els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Per preparar-ho, Nörgaard farà una estada durant tota la setmana a Manresa, per tal de buscar localitzacions per a la performance del març i reinspirar-se.

L’artista danès també farà trobades amb artistes locals de l’Escola d’Art (dijous, 18h) i amb alumnes de Batxillerat Artístic de l’Institut Lluís de Peguera (divendres, 10h) i participarà en la presentació del llibre ‘Joseph Beuys. Manresa, una geografia espiritual’ (Editorial Tenov), una publicació que reedita el contingut del llibre publicat el 1994 sobre l’acció ‘MANRESA’, i del qual se’n han fet versions en català, castellà i anglès amb l’objectiu de posicionar arreu la rellevància de Manresa i d’Ignasi de Loiola dins la biografia i obra de Beuys. Ben aviat es podrà trobar a les llibreries, a l’Oficina de Turisme de Manresa i al Centre Cultural el Casino.

La presentació del llibre es farà aquest divendres 29 d’octubre a l’Espai Plana de l’Om (18.30h) amb Pilar Parcerisas i Llorenç Bonet de l’Editorial Tenov, i inclourà l’acció “Better late than never”, una performance del mateix Nörgaard que serà introductòria a l’acció que es desenvoluparà el març vinent, en la qual utilitzarà diversos materials relacionats amb la simbologia de Beuys i músiques d’un altre col·laborador de l’artista alemany, Henning Christiansen. Les invitacions per aquest acte es poden adquirir a través de kursaal.cat i manresa2022.cat.

El Centenari del naixement de Beuys se celebra aquest 2021 amb actes, activitats i intervencions artístiques a diferents ciutats d’Alemanya i d’arreu del món, des de Melbourne fins a Chicago, passant per Ankara, Estocolm, Tòquio i també Manresa.