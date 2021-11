Els jurats de la 39a edició dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2021 han publicat aquest dijous el veredicte dels diferents guardons, als quals s'han presentat una cinquantena de treballs. Els premis, coordinats per Òmnium Bages-Moianès, es lliuraran el divendres 19 de novembre en una gala al teatre Conservatori de Manresa. Entre els deu guardons de la convocatòria d'aquest any hi destaca el Premi Regió7 de Comunicació a iniciatives informatives de proximitat. Enguany, el guardó s'atorgarà a Ràdio Sallent per posar en valor la seva trajectòria i el servei que presta al poble.

La gala, presentada per Mireia Cirera i dirigida per Sílvia Sanfeliu, girarà al voltant del món de la dansa i el ball, amb la participació del cos de ball dels Lacetània, que al llarg de la seva actuació --amb intervencions breus i puntuals al llarg de l'acte-- executaran diferents tipus de balls, coreografiats per Ariadna Guitart. Serà la gala amb més llum i color de les presentades fins ara. Tampoc no hi faltaran notes d'humor a l'entorn de la situació política i cultural del país, així com alguna sorpresa, sense màgia --com en l'edició anterior--, però igualment màgica.

La resta de guardons que s'entregaran en l'acte de la setmana vinent al Conservatori són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Bages de Narrativa jove, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, aquest any en la modalitat d'Aquarel·la, el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.

Els premis, emmarcats dins del conjunt d’actes que es faran del 12 al 29 d’aquest mes al voltant d’aquests guardons i del Premi Bages de Cultura, refermen el compromís amb la Catalunya Central i un ampli espectre del món de les lletres, el cinema i el teatre. Com a novetat per a aquesta edició, l’estudi Litel.cat s’afegeix a les entitats convocants, amb el nou premi Litel de Música. Aquest any participen en la convocatòria l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Cultural El Galliner, el Centre d’Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, Litel.cat i el Regió7.

Els premiats

Premi Regió7 de Comunicació

A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7 i dotat amb 300 euros (impostos inclosos) i una subscripció electrònica a Regió7, valorada en 400 euros. Atorgat a Ràdio Sallent, en el seu 40è aniversari. El jurat vol remarcar el mèrit de la seva trajectòria i el servei que presta al poble.

Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central

A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per la família Esteve. Convocat pel Centre d’Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès. Atorgat ex aequo a Josep Galobart Soler, pel treball: Notes biogràfiques inèdites de Lluís de Peguera i d’Urgell (1540-1610), per la metodologia científica utilitzada, per la recerca i anàlisi d’importants i variades fonts de documentació i per l’aportació d’informació inèdita que complementa el coneixement que se’n tenia fins ara d’aquest personatge. I a Joan Maria Serra Sala, pel treball Fets extraordinaris en la meteorologia manresana, per la metodologia científica utilitzada, per l’ús de diferents i variades fonts de documentació, per l’originalitat de la temàtica i que pel treball obre nous camins d’investigació en el camp de la climatologia històrica.

Premi Bages de Narrativa jove

Adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys. Dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. Convocat i dotat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7. Atorgat a Ariadna Casals Ramírez (Manresa, 2004) per l’obra: Una nena, una història sobre el pas del temps, narrada des de la intimitat familiar, amb un estil precís i suggeridor.

Premi El Galliner de textos teatrals

A una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament. Convocat per l’Associació Cultural El Galliner, de Manresa. El premi consistirà en la posada en escena/dramatització de l’obra, coordinada per l’Associació Cultural El Galliner i Manresana d’Equipaments Escènics. Atorgat a Adrià Serra Perejil per l’obra: La tristesa de la felicitat, que intenta reflexionar sobre la felicitat, l’amor, el positivisme o la privacitat en el món actual, amb pinzellades d’humor, diàlegs frescos i personatges propers, captius de les xarxes socials. S’hi planteja el conflicte entre la vida real i la realitat virtual dels influencers i la reflexió sobre com afecten i com influeixen les xarxes socials en la nostra vida personal i quotidiana.

Premi Empremta

En reconeixement a una iniciativa personal o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convocat per Òmnium Bages-Moianès. Atorgat al Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central, reconegut per la Unesco l’any 2015 i primer Geoparc Mundial Unesco a Catalunya. El jurat reconeix específicament el Consell Científic del Geoparc per la seva intensa tasca divulgadora de la geologia pels pobles de la Catalunya Central, amb recorreguts a peu arreu del territori fets amb la col·laboració dels municipis de les comarques que formen part del Geoparc. El jurat valora també especialment l’esforç del grup impulsor del parc en la gestió i interpretació del paisatge i la voluntat de descobrir els punts d’interès geològic per fer més visible la bellesa del nostre país.

Premi Litel de Música

A una composició musical inèdita, tant la lletra com la instrumentació, i íntegrament en català. Convocat per Litel.cat. El premi consistirà en la producció, enregistrament, mescla i masterització del tema a l’estudi Litel.cat. Atorgat al músic i guitarrista Eric Sans pel tema Fosc, trist, lluny, valorat pel jurat per l’originalitat, la musicalitat i com l’ha instrumentalitzat.

Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana

A projectes de recerca sobre l’estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), sobre la ciutat que el va acollir o l’empremta que hi va deixar. Convocat per l’Ajuntament de Manresa i dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos). Atorgat al bagenc Genís Frontera Vila, pel projecte: Seguint les passes de sant Ignasi: territori, camí i paisatge -any 1522, l’etapa de Montserrat a Manresa-, que pretén aprofundir en l’última etapa del Camí Ignasià de Montserrat a Manresa amb l'objectiu de documentar millor el patrimoni material i immaterial relacionat amb Ignasi de Loiola. El jurat ha valorat positivament el seu potencial d'aprofitament a nivell de divulgació cultural i turística, a la vegada que pot esdevenir referent d'un model de recerca a altres etapes del Camí.

Premi Plácido a la producció cinematogràfica

A una iniciativa de producció cinematogràfica, relacionada amb Manresa per la vinculació que hi pugui tenir en algun dels aspectes que hi intervenen (equip tècnic, equip artístic, producció, temàtica, localització). Convocat i dotat per Cineclub Manresa amb 300 euros, un abonament de la temporada 2021-2022 i l’exhibició del treball dins la temporada en curs de Cineclub Manresa. Atorgat a Alex Duck, per Sophía (2021), una obra que desenvolupa un relat dur, explicat amb subtilesa, que no dona més informació que les mirades dels seus protagonistes i obliga que sigui l’espectador qui configuri el passat i el futur de la història. El jurat ha valorat que premiant la pel·lícula pot ajudar a donar-li visibilitat.

Premi a la Projecció artística en Aquarel·la

Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un o una aquarel·lista de la Catalunya Central, de qui es valorarà l’obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l’any següent a l’Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l’Espai d’Art del Cercle i a l’Espai Òmnium.

Atorgat a Yolanda Urango Serrano, una apassionada de l'aquarel·la. Observant la seva obra hi podem trobar tot tipus de paisatges, de Manresa, Bages, Catalunya i d'altres indrets; hi va moguda pel sentiment profund que la pintura desperta en ella, per l'afany de conèixer nous llocs i trobar-se amb altres pintors amb el quals comparteix pintura i emocions.

Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves

A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet el curs 2020/2021 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central. Convocat i dotat pel Centre d’Estudis del Bages amb 300 euros (impostos inclosos) per als autors i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.

Atorgat a Xavier Peramiquel Castellà (tutor: Joan Adam Vidal, de l'Institut Mig-Món de Súria), pel treball La cançó als poemes: musiquem Perarnau, dedicat a la descoberta del poeta surienc Salvador Perarnau i Canal, al coneixement de la seva obra i a l'elaboració de dues composicions musicals a partir de dues peces de l'obra poètica d'aquest autor. S'ha valorat especialment el component creatiu del treball i la qualitat i mèrit de les composicions musicals elaborades per l'autor, que en el moment d'elaboració del treball era alumne de batxillerat a l'Institut de Súria i d'estudis musicals al Conservatori Professional de Manresa.