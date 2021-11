La manresana Mireia Badia (1996) ha viscut una temporada plena d’èxits, es podria dir que una més, en una disciplina, l’enduro que, com totes les del motor, s’associa encara poc a les dones. Ha estat, per segon any consecutiu, subcampiona del món de l’especialitat i, a més, ha aconseguit el seu sisè campionat d’Espanya seguit. Per reblar el curs va ser tercera formant part de l’equip espanyol en els Sis Dies Internacionals d’Enduro.

Badia, de família motociclista, manté des de fa anys dues batalles paral·leles. L’una, com totes les seves companyes de professió, la de treure el cap en un món associat des de sempre a la masculinitat. Però cada cop més es van veient més pilots femenines en els diferents campionats amb la capacitat d’oferir un bon espectacle, tant en velocitat, com en trial, com en raids i enduro.

L’altra batalla és contra el mite de Laia Sanz. La pilot de Corbera és catorze cops campiona del món de trial i sis més d’enduro i, a part, té una presència mediàtica aclaparadora que s’ha guanyat en una brillant carrera que també ha amanit amb les seves participacions destacades al Dakar. Al seu costat, la manresana, onze anys més jove, va fent el seu camí i en aquesta ocasió, fins i tot, va ser capaç de superar-la en una prova. Va ser en la segona jornada de la prova inaugural del campionat, a Portugal, on es va imposar a la campiona, que aquell dia va ser tercera, i també a la britànica Jane Daniels qui, al final, ha estat la seva màxima adversària.

Així, la pilot de Gas-Gas arribava a l’últim cap de setmana del campionat, a França, amb un sol punt d’avantatge. El primer dia va ser vençuda per la seva rival. En el segon, però, la va guanyar per només tres segons, la qual cosa li va atorgar el segon subcampionat seguit, aquest segurament amb més bon gust ja que el 2020 el mundial va ser escurçat.

Amb el gas a les venes, segur que els bons resultats esperonen Mireia Badia a seguir creixent i obrint camí a nous valors.