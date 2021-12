Sergi Belbel ha sigut guardonat amb el 62è Premi Sant Jordi per la novel·la 'Morir-ne disset' aquest dimarts en la 71a Nit de Santa Llúcia d'Òmnium Cultural, que s'ha celebrat al Teatre Nacional de Catalunya. Durant la gala també s'ha donat el 24è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions a Ricard Sunyol Estadella per 'Declaració d'invencions'; el 63è Premi Carles Riba de Poesia a Antoni Vidal Ferrando per 'Si entra boira no tendré on anar'; i el 59è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies a Carles Sala i Vila per 'Capità Lluc'. El 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil ha quedat desert. Enguany la Nit de Santa Llúcia ha reivindicat el poder de la llengua i la literatura en la vida d'una persona.

A la gala també s'ha entregat el 35è premi Internacional Joan B. Cendrós a l'artista xinès Ai Weiwei i el premi Muriel Casals de Comunicació a la plataforma Filmin. Aquests dos guardons ja es van donar a conèixer durant la setmana passada. Enguany la Nit de Santa Llúcia ha comptat amb la presència del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, després de l'absència en les últimes quatre edicions a causa del seu empresonament. Així mateix, les reivindicacions per la llengua han estat constants durant la gala celebrada al TNC. Sergi Belbel, premiat en la seva primera novel·la L'escriptor Sergi Belbel (Terrassa, 1963) s'ha proclamat vencedor del 62è Premi Sant Jordi, dotat amb 60.000 euros i la publicació de la novel·la ('Morir-ne disset') per l'editorial Proa el febrer de l'any vinent. Belbel, conegut com a autor i director teatral, ha estat premiat en la seva primera novel·la, que va escriure durant la pandèmia. A més, ha rebut el guardó al TNC, teatre que va dirigir entre 2006 i 2013. Enguany Belbel hi ha tornat per recollir el premi principal d'Òmnium, el de novel·la, amb una obra d'autoficció. El jurat ha distingit l'obra per la seva estructura "inusual" i pel fet que l'eix de l'obra és la llengua catalana. El text se situa a la dècada dels 80 i narra la història d'Ernest Calvo, fill d'una família immigrant del sud d'Espanya, que neix i creix en una ciutat industrial del Vallès Occidental. Allà s'hi integra i un dia confessa una sèrie d'assassinats. A partir d'aquí, el protagonista s'enfronta a les contradiccions d'una societat en procés de canvi que es busca a ella mateixa. Tot plegat juga amb la ironia i l'humor negre. A més, el títol –'Morir disset'- fa referència al crit "he mort el llop", del personatge de Manelic a la coneguda obra 'Terra baixa', d'Àngel Guimerà. El Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, per Ricard Sunyol Estadella L'obra 'Declaració d'invencions', de Ricard Sunyol i Estadella (el Masnou, 1989), ha merescut el 24è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, dotat amb 6.000 euros i que editarà Proa també al febrer del pròxim any. 'Declaració d'invencions' és un recull de relats d'humor absurd que juguen amb el llenguatge i les formes narratives i toquen temes que van des de les implicacions polítiques de la mirada, el fracàs, o les relacions entre pares i fills, entre altres. El jurat l'ha guardonat per l'originalitat de la veu i l'estil que travessa tot el conjunt de l'obra. 'Declaració d'intencions' serà el primer llibre de Ricard Sunyol. 'Si entra boira no tindré on anar', d'Antoni Vidal Ferrando El 63è Premi Carles Riba de Poesia ha estat per a Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1845) i la seva nova obra, 'Si entra boira no tendré on anar'. El poema ofereix un diàleg entre passat, present i futur construït a partir de tot allò que ha anat en contra dels ideals, dels somnis i dels amors de vida de l'autor. Al mateix temps, també és una reivindicació d'aquests. El premi està dotat amb 3.000 euros i l'obra serà publicada a la col·lecció 'Els Llibres de l'Óssa menor', d'Edicions Proa. Carles Sala i Vila guanya el 59è Josep M. Folch i Torres El 59è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies ha estat concedit per unanimitat del jurat a Carles Sala i Vila (Girona, 1974) per 'Capità Lluc'. A l'obra, el protagonista, en Lluc, és un noi cec que intentarà visitar el mar juntament amb altres nens del seu poble. Mai cap infant del poble ho ha aconseguit abans. Sala, que des del 2008 es dedica professionalment a l'escriptura, és autor d'una quarantena de llibres més, entre ells 'Bona nit, Júlia' (La Galera) o 'Soc com soc' (Barcanova). 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil Enguany el 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil ha quedat desert. El considerat ha considerat que cap dels 30 textos presentats reuneix els requisits per ser distingit amb el guardó.