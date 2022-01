La nova Sala Petita de l’Ateneu Cinema comença el nou any amb una programació de cine familiar en català i documentals. El Cine Xic arriba per mitjà d’una col·laboració amb Òmnium Cultural, Pack Màgic i Rita & Luca Films, amb una pel·lícula mensual, matinal, dissabtes, a les 11.30 h. Els propers títols són Ernest & Celestine, contes d’hivern (demà), El bosc de Haquivaqui (12 de febrer) i La revolta dels contes (12 de març). Pel que fa als Docs del Mes, del Festival DocsBarcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament, serà mensual, dimarts. Les dues activitats són gratuïtes per als socis i sòcies de l’Ateneu Igualadí. El preu és de 5€ i de 4€ (socis d’Omnium en el Cine Xic).