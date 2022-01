La Fira Mediterrània de Manresa rebrà el Toni d'Honor 2022 de la Festa dels Tonis de Taradell. L'acte de lliurament del premi tindrà lloc aquest dissabte, just abans de l'encesa de les Fogueres de Sant Antoni i el Tast del Porc, dues de les activitats incloses en la celebració de la festa. S'ha decidit atorgar el guardó a l'esdeveniment manresà per la tasca que duu a terme en la preservació i exportació de la cultura popular de la mediterrània, posant especial èmfasi en aspectes com l'associacionisme, entre d'altres. La Comissió dels Tonis destaca que entitats com la Fira Mediterrània "ens encoratgen a continuar als que ens dediquem a mantenir la cultura i les tradicions vives dels pobles".

Els premiats fins ara El guardó del Toni d'Honor es va instaurar fa uns quants anys com a reconeixement a persones, empreses associacions o institucions que mitjançant el seu treball fan difusió dels elements socials i culturals catalans. Fins ara, el guardó s'ha atorgat a Casa Tarradellas, Òmnium Cultural, el programa de televisió 'Espai Terra', la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Club Súper 3, la revista 'Descobrir Catalunya' (de Sapiens Publicacions), el programa 'El Foraster' de TV3, la Fundació La Fageda i el Museu Industrial del Ter. A Taradell, les festes de Sant Antoni Abat se celebren des de fa més de 30 anys, en homenatge a les tasques de pagès i sobretot als animals de peu rodó que antigament ajudaven en algunes feines del camp. La Comissió dels Tonis Taradell és l'entitat organitzadora que des dels inicis de la celebració s'ha encarregat de recuperar i restaurar carros i carruatges, selles i guarniments i ha recopilat una important col·lecció de material, que es conserva i s'exposa a l'espai l'Alzinar de la Roca. L'acte principal de la festa és el Passant dels Tres Tombs, però també es duen a terme altres activitats destacades, com exposicions, tallers, les fogueres de Sant Antoni, el tast del porc, el pregó i la proclamació de la figura de l'hereu de Taradell, entre d'altres. La Festa dels Tonis forma part des del 2012 del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està catalogada com a Festa tradicional d'interès nacional.