«Contemporanis» tria els tres artistes que portaran les seves obres a Manresa i Manlleu

La manresana Sara Villarta Rodó, el brasiler establert a Moià Vinicius Barajas i la manlleuenca Mireia Tysoe són els tres artistes emergents que mostraran els seus treballs a l’Espai Plana de l’Om de Manresa en la quarta edició del cicle d’exposicions «Contemporanis» que organitza la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC). Com a novetat i com a conseqüència de la bona acollida del cicle d’exposicions tant per part de la ciutadania com pel sector artístic del territori, s’incorpora una itinerància expositiva dels projectes, que es presentaran en una mostra col·lectiva a la sala d’exposicions de Can Puget del 3 al 25 de desembre d’aquest any.

«Contemporanis» és un programa expositiu de la TAVCC que busca recuperar l’esperit originari de la Sala de la Plana de l’Om de Manresa, oferint l’oportunitat a creadors i creadores emergents de la Catalunya Central d’exposar les seves obres i donant resposta a una de les mancances més visibles de l’entrellat cultural manresà: l’absència d’un programa dedicat a l’art contemporani. El projecte, nascut l’any 2019 en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, es basa en una convocatòria oberta i una posterior valoració d’un jurat per a la selecció de 3 projectes anuals que s’exposen els mesos de març, maig i novembre a l’Espai Plana de l’Om. Vinicius Barajas, Mireia Tysoe i Sara Villarta Rodó rebran per a cadascun dels seus projectes una una dotació econòmica de 1.000 euros en concepte de producció de l’exposició a Manresa i honoraris dels artistes, a més d’una dotació extraordinària per a cobrir la itinerància expositiva a Manlleu. Vinicius Barajas (Sao Paulo, 1984) és un arquitecte i urbanista establert a Moià. La seva proposta, Arcaic, busca aproximar-se a l’origen de l’ésser humà i a la seva relació primordial amb la naturalesa. Exposarà del 7 de març al 3 d’abril. Mireia Tysoe (Regne Unit, 1982) és una artista britanicocatalana formada en disseny al Goldsmiths College de Londres i Màster en artteràpia al Centre d’estudis Metàfora, adscrit a la Universitat de Barcelona. El projecte Mare consisteix en la instal·lació d’una peça feta a partir de materials reutilitzats de naturalesa càlida amb la voluntat de crear una espècie de matriu. Exposarà del 2 al 29 de maig. Sara Villarta Rodó (Manresa, 1998) és Grau en Audiovisuals i Multimèdia per l’ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona, té formació paral·lela en diferents disciplines artístiques i ha presentat els seus treballs en diferents exposicions col·lectives a Manresa i Barcelona. Amb el projecte Paisatges urbans, Villarta proposa traslladar l’art urbà a la sala d’exposicions, a partir de peces que busquen transformar les parets de les ciutats en paisatges imaginaris. Exposarà del 31 d’octubre al 27 de novembre.