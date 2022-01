El II cicle de conferències “Hivern Romànic”, organitzat per Civitas Cultura, estarà dedicat a la historiadora berguedana Dolors Santandreu, així com tots els altres cicles de xerrades que l’entitat organitzi a partir d’ara. La iniciativa constarà de cinc xerrades que se celebraran en diferents dates entre els mesos de gener i març a la biblioteca de Gironella i a l’espai Santa Eulàlia del mateix municipi.

“La Maria Dolors Santandreu va ser una gran mestre de moltes generacions de joves, als quals els hi ha fet sentir un gust per la història”, ha destacat Toni Puig, president de Civitas Cultura, en la presentació de les jornades. Puig també posa en valor la col·laboració i “generositat infinita” de la historiadora per dinamitzar el monestir de Sant Llorenç, un dels espais romànics on l’associació hi celebra xerrades i activitats.

“Es important redescobrir que es el romànic i reinterpretar-lo amb la mirada actual”, ha destacat Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Vall i Puig també van posar èmfasi en que aquestes jornades estiguin coordinades per dos joves historiadors, Pol Navarro i Joan Busoms, que van ser alumnes de Dolors Santandreu a l’Institut Guillem de Berguedà.

Busoms ha apuntat que aquest cicle de conferències està dedicat a la “didàctica del patrimoni”. “Volem que el romànic serveixi per potenciar la comarca i garantitzar un equilibri territorial al nostre país. Per sort o per desgràcia el Berguedà ha patit un despoblament, i creiem que ha arribat el moment de frenar-lo, posant el romànic com a potenciador cultural i generant una economia entorn a ell”, ha explicat Busoms. En la mateixa línia, Pol Navarro, ha afirma que “la dinamització del romànic pot ser molt important econòmicament a nivell comarcal”.

Les xerrades les inaugurarà aquest divendres 18 de gener la historiadora gironellenca Marta Sánchez, amb la conferència titulada “La funció didàctica del romànic: l’exemple de Sant Pere de la Portella”, i clouran el 18 de març amb la xerrada “La malaltia i la mort a l’època medieval” del metge i antropòleg forense Josep Llíria. Totes seran a la biblioteca de Gironella excepte aquesta última, que tindrà lloc a l’Església Vella.

A causa de les mesures sanitàries contra la covid-19, l’aforament estarà limitat al 70%, al voltant d’unes 50 persones. No és necessària la inscripció per assistir-hi, però hi ha l’opció de trucar a la mateixa biblioteca per reservar seient.