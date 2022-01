El podcast del manresà Jordi Wild (Jordi Carrillo) ha sigut reconegut pels premis ESLAND com a 'Millor Talk Show de l’Any'. La primera edició d’aquests guardons impulsats per TheGrefg, un creador de continguts molt popular, s'ha celebrat aquest dilluns a la nit al Palau de la Música de Barcelona.

Ibai Llanos, un dels streamers del moment, ha entregat el guardó al manresà, visiblement emocionat. “És el premi a un contingut adult. Hi ha lloc a Internet per un projecte així, on la gent es mulla”, ha dit. “Hem ensenyat que es pot fer més que entreteniment”, ha subratllat tot recordant el paper clau de l’equip que el fa possible.

El format del bagenc ha destacat davant altres nominats a la mateixa categoria com 'Espormaniacos', 'YoInterneto' i 'El Chiguito'. Aquest dimarts al matí, Wild ha publicat una imatge a Twitter amb el guardó, on ha volgut agrair els seus seguidors.

Gracias a todos por este premio ESLAND ❤️ pic.twitter.com/prr73SzAYF — Jordi Wild (@JordiWild) 18 de enero de 2022

Amb l'humor que el caracteritza al seu pare Jordi, conegut com a Papa Giorgio als seus vídeos, aquest ha celebrat el guardó del seu fill amb un Tweet. "Estic emocionat, en Jordi ha guanyat el premi que crec que es diu ESLAND, o alguna cosa així, del millor podcast. No ho sé molt bé. Estimat fill meu, t'ho mereixes, ets molt gran!", ha dit.

INTERNAUTAScoño hoy es un dia maravilloso para Juanita i papagiorgio estoy emocionado coño Jordi gano el premio creo qué llama Esland o algo así del mejor Podcast, naur lo se muy bien,Estimat fill meu tu mereixes ets molt gran coño, FELICITATS (te lo mereces hijo mio Felicidades) — Papa Giorgio (@PapaGiorgioReal) 17 de enero de 2022

A la gala, van assistir-hi la gran majoria de cares conegudes del món de YouTube i Twitch. Ibai Llanos, va ser el protagonista de la nit. Va fer-se amb el guardó de 'Millor Streamer de l'Any' i el de 'Fail de l'Any' per interrompre el petó primer de Rosalia i Rauw Alejandro en públic durant Els 40 Music Awards. També va endur-se el de 'Millor Cançó de l'any' pel 'Cuarteto de Ibai', el de Millor Esdeveniment de l'any, amb 'La Velada de Boxeo'.

IBAI LLANOS TAPANDO EL BESO DE ROSALIA & RAUW ALEJANDRO KAKDKALSKAKAK pic.twitter.com/HKojHTdkle — j (@priorityaitana) 12 de noviembre de 2021

Kaquka va guanyar el premi a 'Millor Caster de l'Any', ElXokas va fer-se amb el d''Streamer Revelació' i Tortillaland, d'Auronplay, va convertir-se en la 'Millor Sèrie de l'Any', entre altres.

'The Wild Project', un podcast que creix

El bagenc Jordi Wild publica cada episodi de 'The Wild Project' tant a YouTube com a Spotify. S'emet els dimarts i dijous i hi ha portat cares conegudes com Coto Matamoros, l'animalista Frank Cuesta, l'streamer Ibai Llanos, el gàngster espanyol Dani el Rojo, el presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, i el físic Javier Santaolalla.

El podcast va sorgir el maç del 2020, vuit anys més tard de l'estrena del seu canal de YouTube 'El Rincón de Giorgio', el projecte que l'ha catapultat a la fama. El dia d'avui, ‘The Wild Project’ apareix en la cinquena posició en el llistat d'Spotify dels podcasts més escoltats a Espanya. El manresà suma 2,23 milions de seguidors al perfil de 'The Wild Project' de Youtube i 10,9 milions a 'El Rincón de Giorgio'.