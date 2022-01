El teatre Kursaal de Manresa ha tancat la programació de la temporada 2021 amb 45.614 espectadors. En un comunicat, es mostren satisfets amb la xifra, ja que representa la meitat d'espectadors que van aconseguir el 2019, l'any en què més persones van assistir al Kursaal. En total, el 2021 es van oferir 121 espectacles en 149 funcions, amb una ocupació mitjana del 74%. L'any anterior, el de l'esclat de la pandèmia i el de les restriccions més dures, el nombre d'espectadors va baixar als 35.000.

El 2020 només es van programar 81 espectacles i 114 funcions, amb una ocupació del 67%. Des del teatre assenyalen que la tendència del 2021 ha estat d'"estabilització" cap a una nova realitat de convivència amb la pandèmia.

Adaptació al context

Durant el 2021 38 dels espectacles programats han exhaurit entrades, ja sigui amb el 50%, el 70% o el 100% de l’aforament que hi va haver en cada moment. A més, del total d’espectacles programats, hi va haver doble funció en 17 casos. Aquesta és una xifra poc habitual, però ve donada perquè durant força temps l'aforament era del 50%.

Per altra banda, arran dels avançaments dels horaris de les funcions que va portar el toc de queda, s'han consolidat nous horaris entre setmana. Per exemple, l'horari de les set de la tarda per a les sessions entre setmana. O a les vuit per les funcions de divendres i dissabte.

El primer semestre del 2022 el nombre d’espectacles programats ja s’acosta a les xifres habituals, amb un total de 70. Des del teatre també consideren un senyal de "normalitat" el fet que es posin a la venda espectacles per a temporades futures. És el cas de la nova sessió d'"Una noche sin luna" amb Juan Diego Botto, que es programa de nou pel 27 d’octubre.