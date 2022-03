Nico Gutiérrez no té clar amb quina cançó donarà la benvinguda, avui a partir de 2/4 de 7 de la tarda, als primers clients del bar Gris, l’emblemàtic local del carrer dels Arcs de Santa Llúcia, el carreró situat al costat del Pou de la Gallina. Però sap perfectament que els acomiadarà amb Purple Rain, de Prince. Un tema que ha acompanyat l’hora de tancar de tots els locals que ha regentat aquest manresà amb més de tres dècades d’experiència en l’oci nocturn. Començant per l’Skelos, al carrer Nou, ara als Trullols. El Gris reobre avui amb la intenció de recuperar l’esperit dels bars musicals de tarda, explica Gutiérrez, una oferta d’oci que ara «no existeix a la ciutat».

El Gris va tancar fa catorze anys i al llarg d’aquesta dècada ha reobert amb altres noms i iniciatives que no han acabat de funcionar. El local, on ahir ultimaven els preparatius per a l’obertura, conserva, amb un rentat de cara, la seva fesomia -inclòs un dels vells futbolins- en un espai de 350 metres quadrats amb diferents ambientacions en els espais en què es divideix. Un local amb ànima de cova subterrània que tindrà, per exemple, obres del manresà Carles Ortega, Kop, una moto Puch X20 dels anys 80 i una màquina arcade.

Els canvis s’han dirigit a renovar la instal·lació elèctrica -nous llums led i wifi- i a decorar el local: guitarres penjades i pantalles que saluden a la barra de la sala principal, la de l’entrada; sofàs i tauletes blanques i negres i mobiliari de cafè, taules i cadires de fusta, en una de les sales que homenatja el món del cinema amb cartells, per exemple, de Pulp Fiction. De moment ja hi ha 5 treballadors contractats, comptant el disjòquei, i «si tot funciona», apunta Gutiérrez, podrien ser-ne 8.

La intenció de Gutiérrez és potenciar un local d’estètica «underground inspirat ens bars berlinesos» amb un esperit «urbà» que troba la seva màxima expressió en els lavabos: grafits que cobreixen les parets realitzats a través d’una crida als artistes de la ciutat: «s’ho van passar pipa!», diu Gutiérrez. Pensat per tot tipus de públic i edats -«amb americana i amb jaqueta de cuir, que vulguin passar una estona després d’estudiar o de treballar»-, la música del nou Gris obviarà el reggaeton i serà per adeptes al pop-rock, hip-hop i el rap («aquí es podrà escoltar Oasis i U2») . El Gris, que va obrir portes el 1978 amb el nom de Cavorca i a mitjans del 80 va canviar al nom que recupera ara, tindrà també «una carta senzilla formada per hamburgueses, formatges, humus, pernil, natxos... i un servei de vi a copes», apunta el responsable del local, que també regenta el Club Soda (al Tennis Manresa) i, als Trullols, el traslladat Skelos i el Casablanca.

Inicialment, el Gris «obrirà cada dia», de dilluns a dimecres i diumenge, de 18.30 a 12 de la nit; i dijous, divendres i dissabte, de 18.30 a 2 o 3 de la matinada. Gutiérrez, a més, vol aprofitar l’espai i la ubicació per a fer-hi concerts acústics, de petit format, a més de «trobades culturals. Vull que el Gris sigui un local inquiet. Obrim al Barri Antic per sumar», assegura.