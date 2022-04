El doblatge en pel·lícules o sèries és l’opció preferida per un 62% dels catalans, segons l’enquesta del CEO, que s’ha presentat aquest dijous. A la pregunta de si tingués aquestes quatre opcions disponibles (la versió doblada al català, al castellà, subtitulada en català i al castellà), quina triaria per veure una pel·lícula o sèrie?, els catalanoparlants prefereixen el doblatge en català en un 46%, mentre que un 60% dels castellanoparlants prefereix la versió doblada a la seva llengua. La subtitulació en català és més popular entre els catalanoparlants.

La versió doblada al català la prefereixen un 46% de ciutadans que tenen el català com a llengua pròpia; un 7% dels que tenen com a llengua pròpia el castellà o un 16% que tenen les dues com a llengua pròpia.

La versió doblada al castellà la prefereixen un 13% de ciutadans que tenen el català com a llengua pròpia; un 60% que tenen com a llengua pròpia el castellà o un 40% que tenen les dues com a llengua pròpia.