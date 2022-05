El Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles acollirà avui i demà la posada en escena del musical Hairspray a càrrec de més d’una quarantena d’alumnes del cicle superior de l’escola de Fonollosa. Els infants, d’entre 10 i 12 anys, interpretaran l’obra, que comptarà amb cant i música en directe, a càrrec dels mateixos alumnes i els professors d’instrument de l’escola. El musical representa el treball final que els alumnes de Fonollosa fan, cada dos anys, en acabar l’etapa escolar. El projecte posa en comú tot el que han après al llarg d’aquesta etapa, des del teatre o el cant fins a la dansa i la música, i posa en valor l’aposta del centre per l’art. Basat en la pel·lícula que porta aquest nom, Hairspray tracta sobre la segregació racial dels anys 70 als Estats Units i els cànons de bellesa imposats. Sota la direcció artística de l’actriu Laia de Mendoza, l’espectacle compta amb música en directe sota la direcció de David Martell, al piano, acompanyat per Loreto Pedreira, al teclat, Marc Badia, a la guitarra, Pere Barrera, al baix, i Xevi Camp, a la bateria. Les coreografies han estat ideades per la professora i ballarina Ariadna Guitart i la mestra de cant coral Anna Soler és la directora vocal del musical. La realització del musical és possible gràcies a la implicació de l’escola i de les famílies del centre: des del vestuari fins als decorats, passant per l’apartat tècnic. Hairspray es posa en escena després de les experiències de 7 noies per a 7 germans, La botiga dels horrors, Matilda o Oliver Twist, entre d’altres.

De Hairspray es faran tres sessions: avui, a les 12 del migdia, i demà, a la mateixa hora i a les 6 de la tarda. El preu de les entrades és de 12 euros i es poden adquirir a navarcles.fila12.cat