El Documental del Mes torna aquest dijous, 2 de juny (19h) a l’Espai de la Plana de l’Om amb la projecció del documental ‘Mil incendis’ de Saeed Taji Farouky; un emotiu retrat d’una família de Myanmar (Birmània) que extreu petroli manualment per sobreviure. El fill gran rebutja seguir el sistema injust que abusa dels seus pares.

El cineasta Saeed Taji Farouky es va inspirar amb There will be blood de Paul Thomas Anderson per capturar un món marcat pels pous de petroli en ple segle XXI. La força de les imatges i un treball sonor immersiu aconsegueix capturar l’atmosfera mitològica de la cultura popular de Myanmar. El xoc generacional i l’explotació dels recursos naturals es barreja amb l’astrologia, les vides passades i els cicles de mort i renaixement. El documental va ser guardonat a la Semaine de la Critique de Locarno 2021.

En un entorn rural marcat pel foc, els forats al subsòl i el ritme mecànic d’una indústria petrolera artesanal, Thein Shwe i Htwe Tin, entreguen cos i ànima per obtenir un barril de petroli al dia. El fill gran, Zin Ko Aung, vol trencar amb un sistema violent que explota la integritat dels seus pares.

Les invitacions per veure ‘Mil incendis’ a l’Espai Plana de l’Om es poden adquirir anticipadament a través de www.kursaal.cat.