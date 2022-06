Aquest és el cap de setmana de pròrroga de Les bèsties reposen fora de casa, una obra musical escrita i dirigida per Arnau Abella (Olius, 1991) i produïda per la companyia solsonina L’Altreatre amb un equip de 35 persones, entre els quals 16 actors i una desena de músics. I, com els altres dos caps de setmana precedents, ja té totes les entrades exhaurides. La culpa es pot atribuir a la singularitat de la proposta: es representa al Teatre Comarcal del Solsona, però el públic no seu al pati de butaques, sinó que és convidat a viure una experiència: endinsar-se al bosc com els tres germans protagonistes de la història. Com diu Abella: «per nosaltres era important que entressin al bosc, perquè et desestabilitza com a infant per començar a ser una persona adulta, et fa sentir desemparat i t’obliga a prendre decisions». Així, a l’escenari hi ha tot de cadires escampades, a priori aleatòriament, i els intèrprets passen entre públic, limitat a 80 persones.

La companyia L’Altreatre va debutar el novembre del 2019 amb Anthropos enamorat, una obra que, després del confinament, van poder girar al Kursaal de Manresa i a la Nau Ivanow de Barcelona i van tornar a repetir a Solsona. Ara presenten aquesta nova producció, que Abella ja havia començat a escriure fa anys i que «va quadrar de forma orgànica» en el plantejament de la companyia. Ara bé, tot i que l’essència és la recerca de la identitat, la perspectiva de l’obra «ha anat canviant molt, i s’hi ha posat de manifest el què he anat aprenent en la vida». Els tres germans que es veuen obligats a entrar al bosc per buscar la mare, es descobreixen a si mateixos i cadascun fa un viatge diferent.