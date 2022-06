El darrer concert de la temporada del cicle Clàssica: Emergents, que acull Joventuts Musicals de Moià, va portar dissabte a l’Auditori de Sant Josep la flautista Gala Kossakowski i el pianista Luis Arias, que van oferir un programa d’autors polonesos. En el repertori, hi va haver peces d'Alexandre Tansman (Sonatina per a flauta i piano), Witold Lutoslawski (Tres fragments per a flauta i piano), Mieczyslaw Weinberg (Dotze miniatures per a flauta i piano, Op. 29), Andrzej Panufnik (Hommage à Chopin) i Wojciech Kilar (Sonatina per a flauta i piano).

Els intèrprets també van estrenar l’obra Chain, de Carlos Fontcuberta, compositor resident de la Xarxa de Músiques, que va ser molt ben acollida pel públic. Els espectadors van premiar els músics i el compositor, també present a la sala, amb una forta ovació. El recital va complaure a la quarantena d’assistents, els quals al final, aplaudiren els joves intèrprets, que van haver de sortir a saludar dues vegades.