La Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa es convertirà en un escenari de Broadway el proper dijous 7 de juliol (20 h), just d’aquí un mes. La idea de La nit de Musikaals va sorgir de tres joves promeses bagenques del teatre musical (Clara Badia, Gina Gonfaus i Jan Buxaderas) i el Kursaal la va acollir per oferir una proposta fresca en un vespre d’estiu, quan la programació de la temporada escènica ja s’ha acabat.

L’espectacle s’ha concebut per donar a conèixer intèrprets de musicals de la comarca que ja han començat a volar fora. Els protagonistes, doncs, seran Jan Buxaderas (Grease a Madrid i aviat Mamma mia!), d’Aguilar de Segarra; els manresans Clara Badia (Fem Òpera 2022 i duet musical Clara i Xevi), Andreu Mauri ( Jan i Júlia i aviat estrenarà a Barcelona Golfus de Roma»), Gina Gonfaus (Jan i Júlia i aviat Mamma mia!), i Daniel Pérez (ha dirigit produccions d’animació turística i ara treballa en la creació d’un personatge drag); Núria Masip (ha actuat en òperes del Liceu i ha actuat amb el grup vocal Ol’green), de Monistrol de Montserrat; i la cardonina Maria Palazón (estudiant de Belles Arts i visites teatralitzades a la Muntanya de Sal). «Un elenc del qual potser ara no coneixem els noms, però que d’aquí a uns anys seran els que sonaran a nivell nacional», destaca Cristina González, del Kursaal.

Però també serà bagenc tot l’equip que s’ha muntat per l’espectacle: «quan ens vam posar a buscar referents de la comarca, Déu n’hi do els que hi ha», remarca Clara Badia. Així, la proposta serà dirigida musicalment pel cardoní Dídac Flores (Buscant La Trinca, Grease, Mar i cel), i coreogràficament per Guillem Cirera (actor i ballarí), mentre que la direcció general recaurà en Albert Ruiz (fundador de la cia. Bratislava i director de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa).

A més, l’espectacle comptarà amb la col·laboració especial de l’actriu i cantant surienca Beth Rodergas i s’han avançat «altres convidats sorpresa, tant d’artistes del Bages que treballen fora com d’artistes que ha acollit el Bages». I també hi actuarà el Cos de Ball de la Innocentada de Manresa, dirigit per Ariadna Guitart, que, segons Ruiz, posarà «la cirereta final del pastís» amb la coreografia d’A Chorus Line. A banda, la música serà en directe, amb un grup amb Flores al piano.

Per tal de convertir «una nit d’estiu en una nit màgica de musicals», s’ha escollit un repertori en el qual es podran escoltar fragments de Wicked, West Side Story, i, en un petit homenatge a Stephen Sondheim, traspassat el passat novembre, Sweeney Tod i Into the woods, entre molts d’altres. D’altra banda, l’escenari del Kursaal es transformarà amb il·luminació, colors i lluentons per transportar els espectador a Broadway. I, si la proposta, adreçada a tots els públics, arrela, no es descarta repetir-la. Les entrades costen 15 euros (12 amb descomptes i 10 per a menors de 30 anys).