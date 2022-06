Les Illes Balears és el territori convidat de l’edició d’enguany del Festival de Música Antiga dels Pirineus amb la participació de MUSIca ALcheMIca, Acadèmia 1830 i l’Orquestra Cambra Illa de Menorca. Les principals novetats són els Concerts amb Gust, concerts acompanyats de degustació de productes del territori i l’increment de la presència del festival a la Catalunya del Nord passant d’un a quatre concerts respecte l’edició anterior. El certamen tindrà lloc des d’aquest divendres al 21 d’agost amb la incorporació de 5 nous municipis i amb un total de 55 concerts repartits en 38 municipis pirinencs de Catalunya, Andorra i Catalunya del Nord.

Josep Maria Dutrèn, director del Festival de Música Antiga dels Pirineus, ha explicat que el certamen comptarà en total amb 21 programes de grups i solistes. Enguany, el festival continua creixent territorialment amb la incorporació de cinc nous municipis: Ger, Sant Feliu de Pallerols, Coll de Nargó, Gerri de la Sal i Els Banys d’Arles.

De fet, aquest any creixen les actuacions a la Catalunya del Nord, ja que en l’edició passada s’hi va programar un únic concert i aquest 2022 n’hi haurà quatre. La primera setmana de festival, s’ha programat MUSIca ALcheMIca a Palaldà (Els Banys d’Arles), el 10 de juliol Acadèmia 1830 arriba a Pesillà de la Ribera i, per cloure el juliol, Kallias Ensemble als Banys d’Arles. Per últim, el 5 d’agost Exit Ensemble serà l’encarregat de realitzar l’última actuació d’aquesta 11a edició a Catalunya del Nord i farà parada a Els Banys d’Arles.

Destaquen la presència de les Illes Balears com a territori convidat amb la participació de MUSIca ALcheMIca interpretant ‘La Bellezza’; Acadèmia 1830 amb ‘La Música religiosa de J.S. Bach: Les cantates’ i l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca amb ‘Pace Non Trovo: La força del barroc italià’. Amb aquest, ja són 5 territoris que han estat convidats al Festival de Música Antiga dels Pirineus: el 2012 vam comptar amb Euskadi, l’any següent va ser Polònia, el 2017 el País Valencià i el 2019, Flandes.

Concerts amb gust

La gran novetat d’aquest any són els Concerts amb gust. Una iniciativa que enllaça música i gastronomia de proximitat, i que reivindica una alimentació sostenible i posant al centre els petits productors i elaboradors de les comarques pirinenques. Hi haurà un total de set Concerts amb gust, que inclouran una actuació musical i una degustació de productes locals, amb els concerts de l’Ensemble Brudieu, l’Orquestra Barroca Catalana i Armonía Concertada. “Volem contribuir a promoure una alimentació més sana i propera”, ha destacat Dutrèn.

El certamen s’inaugurarà l’1 de juliol a la Seu d’Urgell de la mà de MUSIca ALcheMIca que interpretarà el programa ‘La Bellezza’ amb Lina Tur Bonet al capdavant i que es podrà veure també a Palaldà (Els Banys d’Arles) i Puigcerdà. Altres noms d’aquesta edició són Canigó Ensemble o l’Ensemble Alfonsí qui interpretarà Instruments per lloar a Santa Maria amb obres d’Alfons X. En aquesta 11a edició també hi actuarà l’Ensemble Brudieu amb ‘Officium Defununctorum Urgellensis’, el 23 i 24 de juliol a Esterri d’Àneu i Covet.

Per altra banda, el concert de cloenda del festival serà la ‘Missa Regalis’ interpretada per Ensemble Lisboa 1740 sota la direcció de F. Miguel Jalôto, al Castell de Mur, Borén i Camprodon. Es tracta d’una coproducció pròpia del festival juntament amb el Festival de Pasqua de Cervera.

FeMAP Social

El FeMAP segueix apostant per la seva vessant "més integradora tot facilitant el dret d’accés a la cultura als col·lectius més vulnerables", a través del FeMAP Social. Des d’aquesta iniciativa es llancen dues propostes socioeducatives per apropar la música antiga als diferents col·lectius: gent gran, salut mental i diversitat funcional. La primera proposta és la Via inclusiva, que oferirà un concert amb un taller explicatiu i orientatiu previ per poder gaudir més a fons de la música.

L’altra iniciativa és Música a domicili, on un quintet format al Conservatori de Música dels Pirineus actuarà arreu del territori pirinenc tot oferint un concert proper, dinàmic i didàctic a aquells col·lectius de perfil residencial i/o amb dificultats de mobilitat. Aquest grup realitzarà 21 actuacions en 21 centres assistencials diferents de la Seu d’Urgell, Bagà, Avià, Berga, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Pallerols, Camprodon, els Banys d’Arles, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà, Sort, Esterri d’Àneu, La Pobla de Segur i Tremp.