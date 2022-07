Calella de Palafrugell (Baix Empordà) ha recuperat aquest dissabte a la nit la Cantada d'Havaneres en les condicions que es feia abans de la pandèmia. La 55a edició d'aquesta ja tradició ha aplegat prop de 25.000 persones al municipi. D'aquestes, 1.495 l'han pogut seguir des de l'interior del recinte, asseguts a les graderies. La resta, ho ha fet des de barques i terrasses al voltant de l'escenari o des de les quatre pantalles gegants instal·lades per descongestionar la platja de Port Bo. Enguany, hi han participat quatre grups (Port Bo, Arjau, Neus Mar i Peix Fregit) amb la interpretació de cinc peces cadascú. La vetllada s'ha tancat amb les més conegudes pel públic cantades en conjunt: 'La bella Lola' i 'El meu avi'.

L'actual Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que enguany ha arribat a la 55a edició, s'ha convertit en tot un clàssic cultural que marca l'inici de la temporada d'estiu i dels concerts arran de mar. Un esdeveniment que, com ha explicat l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, va començar amb una trobada d'amics a la platja. "Ara tenim escenari perquè això s'ha anat fent gran", ha afirmat.

Tan gran que cada any aplega unes 25.000 persones que es reparteixen pel municipi per viure en directe la Cantada. Aquesta xifra, que s'ha recuperat enguany, va ser menor les dues passades edicions. El 2020, la Cantada es va haver de suspendre per l'impacte de la pandèmia de la covid-19, i el 2021, l'aforament del recinte es va restringir a la meitat.

Enguany, el recinte ha acollit 1.495 persones que han omplert les graderies de la platja de Port Bo. La resta ho ha pogut seguir des de barques i terrasses al voltant de l'escenari o des de les quatre pantalles gegants instal·lades per descongestionar l'espai principal. Aquestes s'han col·locat a la platja del Canadell, a la platja del Port Pelegrí, a la platja de Llafranc i a la plaça Nova de Palafrugell. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha afirmat que la gent té ganes de moure's. "Estem fent més coses que mai; és un moment de recuperació", ha dit.

Homenatge a Josep Bastons

El concert d'havaneres ha començat una mica més tard del que estava previst, a les deu passades de la nit. El primer grup a cantar ha estat Port Bo, que ha donat el tret de sortida a l'acte amb 'El pensament', seguit de 'La gavina'. Després, han pujat a l'escenari Arjau, Neus Mar i Peix Fregit, per aquest ordre. Cada grup ha interpretat cinc peces.

Tota la Cantada s'ha fet en homenatge als 95 anys acabats de fer de Josep Bastons, compositor i cantant d'havaneres, a més de membre fundador de l'últim grup (Peix Fregit). En honor seu, s'han cantat cançons emblemàtiques composades fa 45 anys com 'Mariner de terra endins'.

L'alcalde s'ha referit a la figura de Bastons, tan implicada en les havaneres en general i amb la Cantada de Calella en particular. "Avui celebrem els 55 anys de la Cantada i algú ha picat molta pedra perquè puguem ser aquí", ha dit, referint-se a tots els que hi participen cada any i a la trajectòria del compositor.

Calella a vessar

En termes de seguretat, per fer front a l'arribada de tanta gent a Calella, s'ha establert un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Local. "Tenim molta seguretat perquè hi ha molta gent concentrada en un espai petit", ha explicat el batlle. A més, un cop acabada la Cantada, són molts els que allarguen la festa amb cremats a les platges i banys nocturns.

Pel que fa a el pàrquing, s'ha vist desbordat "com un dia de ple agost amb màxima ocupació". En previsió d'aquesta casuística, l'Ajuntament de Palafrugell ha habilitat autobusos llançadora durant tota la tarda i nit per connectar el nucli urbà del municipi amb la població de costa.

Els allotjaments també s'han esgotat coincidint amb la Cantada d'Havaneres. De fet, estan plens des de fa "tres o quatre mesos". "Avui, no hi ha res lliure segur", ha assegurat Vigas. La directora general de turisme, Marta Domènech, ha detallat que en termes generals "es preveu un estiu bo, amb xifres d'ocupació gairebé com les del 2019". I ha afegit que falta el mercat de l'est "parat pel problema geopolític" i també l'asiàtic, per la covid.

La 55a Cantada d'Havaneres ha acabat amb la interpretació conjunta de les cançons més esperades pel públic: 'La bella Lola' i 'El meu avi', que han omplert la graderia de mocadors blancs i el mar, de barques balancejant-se. Un cop s'ha acabat la música, el recinte s'ha complert de crits reclamant la independència de Catalunya. L'últim so abans de tancar portes.