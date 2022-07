Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organitzada per la Paeria, ha estat triada pel festival Animator de Polònia com a certamen convidat en aquesta 15a edició, del 8 al 21 de juliol a la ciutat de Pozan i que qualifica per als premis Oscar. La directora d'Animac, Carolina López, presentarà una selecció amb el millor de la passada edició de la Mostra, amb els films guardonats i la darrera pel·lícula de Georges Schwizegebel, 'Darwin's Notebook', Premi Honorífic d'Animac 2022. López ha comissariat un cicle d'Animació Espanyola que es projectarà a Animator Poznan amb alguns dels millors curtmetratges animats dels últims deu anys d'autors espanyols i formarà part del jurat internacional al festival polonès.

A més d'aquesta participació a Polònia, Carolina López ha comissariat un programa amb una selecció de films animats espanyols i llatinoamericans que s'han pogut veure recentment a Animac i que es projectaran en els centres que l'Instituto Cervantes té per tot el món. Carolina López ha estat convidada a formar part del jurat internacional d'Animator Poznan al costat de dues de les grans figures de l'animació mundial, tots dos nominats a premis Oscar: Marc James Roels, codirector del llargmetratge en animació stop motion 'The House', produït per Netflix (convidat a Animac 2022) i Hisko Hulsing, dissenyador i director de la sèrie d'animació digital 'Undone', emesa a Amazon Prime. López, Roels i Hulsing seran els encarregats de premiar el millor llargmetratge i la millor sèrie de TV del festival. La participació de López a Animator Poznan també inclou el comissariat d'un cicle d'Animació Espanyola i que inclou alguns dels millors curtmetratges animats dels darrers deu anys d'autors i autores de films espanyols com César Díaz Menéndez, Izibene Oñederra, Camila Kater, María Lorenzo, Carmen Córdoba, Sam, María Manero, Isabel Herguera, Khris Zembe, Fernando i Elena Pomares i Rocío Álvarez, així com un focus sobre el dibuixant de còmic i director de pel·lícules animades per a adults Alberto Vázquez, un dels realitzadors que ha presentat les seves pel·lícules en diverses ocasions a Animac. Polònia és un país amb una gran tradició i talent actual en matèria d'animació i Animator és el festival més important del país i un dels més destacats d'Europa.