Artistes d'arreu del món oferiran una mostra d'art, música i gastronomia aquest cap de setmana al Konvent de Cal Rosal. Es tracta de 'The Banket', una proposta que s'emmarca dins el projecte internacional 'The Great Oven', que va néixer al Líban després de l'explosió de Beirut l'agost de 2020, en què milers de persones van quedar-se sense sostre ni aliment. Amb l'objectiu d'alimentar-se, un grup de persones es van unir per construir un forn comunitari i d'aquí va néixer la iniciativa, que promou la vida comunitària i el treball en equip, amb un forn de cuina autosuficient com a eix principal, i la gastronomia i l'art com a pilars del desenvolupament social i cultural del territori.

'The Banket' té com a objectiu recaptar fons per seguir treballant en la construcció de nous forns de cuina autosuficients i comunitaris arreu del món. El certamen començarà dissabte 13 d'agost a les onze del matí i acabarà el diumenge 15 d'agost a les quatre de la tarda, amb tot un seguit de propostes musicals i artístiques que giraran entorn dels àpats que es realitzaran en el forn comunitari recent estrenat. Les jornades comptaran amb la participació de gairebé una trentena d’artistes locals i d’arreu del món de diferents disciplines artístiques, com Ela Rea, Penguin Cafe, Makuto, Kiss Nuka, Headbirds, Jan Barceló, Jofre Oliveras o Valentina & The Electric Post, entre molts altres.