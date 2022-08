La preocupació pel medi ambient, el paisatge i els efectes dels focs i les sequeres sobrevolen l'obra guanyadora i la finalista del 92è Concurs Exposició d'Artistes Manresans, el veredicte del qual s'ha donat a conèixer aquest vespre a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino. Yolanda Urango Serrano (1964), filla d'El Pont de Vilomara i veïna de Manresa, s'ha endut el Primer Premi, dotat amb 1.000 euros, per l'obra Sensacions (no cremeu el bosc), mentre que la manresana Aina Sallés Perramon (1988) ha merescut els 500 euros de l'accèssit per Les imprescindibles. Ambdues han explicat que l'edició d'enguany és la primera en la que els seus treballs són reconeguts, tot i haver concursat en nombroses ocasions.

El quadre d'Urango és un paisatge boirós que va lliurar just el dia que es va cremar part del seu municipi natal. Per aquest motiu, hi va afegir l'expressió "(no cremeu el bosc") al títol original. Per la seva part, Sallés homenatge abelles i ovelles, dos animals molt importants per a la vida i el medi ambient.

El certamen ha reunit 43 obres d'estils i temàtiques diverses, des de paisatges i retrats fins a propostes més abstractes, i fins i tot hi ha una escultura. Tot aquest conjunt s'exhibeix fins l'11 de setembre amb entrada lliure.