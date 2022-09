Eduard Gener (Solsona, 1985) acaba d’editar el seu cinquè treball, Swing de comarques (Jezz, 2022), un homenatge al músic autodidacte de poble que, des d’avui, es pot adquirir en format CD i digital (eduardgener.com). L’11 d’octubre estarà disponible a les platafomes. El nou treball de Gener està format per deu temes de swing amb punts de blues, ritmes negres, jazz i gòspel on el cantautor solsoní mostra un repertori de lletres poètiques inspirades en la seva terra. Una proposta que ell mateix situa entre el trobador i el pianista de blues. A Swing de comarques, que arriba un any després del treball Enyoro el teu amor tan dolç, s’acompanya d’Andreu Moreno a la bateria, Toni Vilaprinyó al baix i Montserrat Isanta als cors. El músic el presentarà al Teatre Comarcal de Solsona, el proper 22 d’octubre. Les entrades (10 euros) es poden adquirir a entradessolsones.com.