L'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell ensenyarà a tocar diversos instruments de corda i vent a un centenar d'alumnes de quatre escoles de la capital alt urgellenca. Tot plegat, s'emmarca en el nou projecte 'Música comunitària. Som orquestra. Som banda' que pretén, un cop avançat el curs escolar, que els estudiants dels diversos centres educatius duguin a terme una actuació conjunta. De fet, hi haurà diversos paquets d'instruments que es distribuiran per les escoles: un d'ells format pel violí, viola, violoncel i contrabaix; un segon per la trompeta, trombó, clarinet i caixó; i un darrer format amb clarinet, flauta travessera, saxo i caixó. El programa es durà a terme a partir de dilluns a les hores de música, dins l'horari lectiu.

El projecte, que s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn, pretén aconseguir "que l'Escola de Música entri a les escoles", tal com ha explicat la regidora d'Educació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs. Concretament, aquest es durà a terme als alumnes de tercer de primària de les escoles Albert Vives i Pau Claris; a més dels de quart a sisè de la de Castell-ciutat i l'únic curs que queda a la de La Valira, les quals formen part de la ZER Urgellet. Per la seva banda, la directora de l'Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, Sònia Lanau, ha dit que l'objectiu és que aquesta activitat sigui com "una eina de transformació social i de desenvolupament integral de l'alumnat". Així, els estudiants la faran acompanyats del mestre especialista de música del seu centre i de professors de l'Escola de Música. Mentre, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha fet la compra dels instruments per a cada centre, els quals han tingut un cost de 17.466,57 euros. La directora de l'escola Mossèn Albert Vives, Sílvia Tomàs, ha valorat molt positivament la iniciativa i ha explicat que, habitualment, es troben que "la música i els idiomes queden una mica relegats i no són oferts a tothom, perquè moltes vegades els alumnes poden adquirir més coneixements si ho fan fora de l'escola". Mentre, Lourdes Querencia, professora de violoncel a l'Escola de Música ha remarcat el "repte" que suposarà per ells ensenyar a tocar instruments "des de zero" i acabar fent una actuació conjunta amb els alumnes.