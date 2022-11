La cantant surienca Beth Rodergas participarà en la pròxima edició de la Barcelona Eurovision Party. L'esdeveniment musical tindrà lloc el 25 de març al Sant Jordi Club i reunirà representants del festival d'Eurovisió 2023 d'altres països i antics participants de l'Estat al certamen europeu.

Rodergas ha anunciat la seva participació en l'esdeveniment a través d'una publicació escrita en anglès al seu perfil d'Instagram: "Estic molt contenta d'anunciar que el pròxim 25 de març estaré a la Barcelona Eurovision Party. No puc esperar per celebrar amb tots vosaltres". D'aquesta manera, la surienca es retrobarà l'any que ve amb Eurovisió després de vint anys de la seva participació en el festival (Riga,2003), en què va obtenir la vuitena posició amb el tema Dime.

L'organització de l'acte també s'ha fet ressò de la notícia a través del perfil @bcneurovision. "L'any que ve es compleixen dues dècades de la seva participació en el festival: T'ho perdràs? Història d'Eurovisió!" ha compartit l'entitat que ja va anunciar a finals de setembre nous canvis per a la pròxima edició del Barcelona Eurovisió Party.

Tres dies de celebració

El 23 de març "La EUROfansCLUB" aterrarà a Barcelona per a donar el tret de sortida a 3 dies on els eurofans espanyols podran gaudir de DJs especialitzats en el festival. El dissabte 24 començarà la jornada amb una benvinguda privada de l'Ajuntament de Barcelona amb els representants dels diferents països. A continuació tindrà lloc l'EURO QUEENS NIGHT a la Sala Apol·lo amb temes que passaran a la història. Per l'escenari de la sala d'oci passaran cares eurovisives reconegudes com les de Barei, representant d'Espanya al festival l'any 2016, Eleni Foureira (Xipre, 2018), Ronela Hajati (Albània 2022), Efendi (Azerbaijan 2020 & 2021)i WRS (Romania, 2022).

El prexou eurovissiu acabarà el 25 de març al Sant Jordi Club amb l'actuació de la cantant bagenca i la de molts altres artistes que encara no s'han revelat.