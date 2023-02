Berga estrenarà a finals de febrer la nova temporada cultural d'hivern i primavera. La programació s'allargarà fins al juny amb la representació d'onze espectacles de diversos gèneres i formats. L'oferta és variada, per a tots els públics, amb algunes obres que portaran artistes de renom a l'escenari i algunes altres protagonitzades per artistes locals.

L'escenari del cicle cultural serà, majoritàriament, el Teatre Municipal de Berga. L'ajornament de les obres per millorar la seguretat contra incendis ha permès reprogramar els espectacles i poder optar per obres de més gran format que si s'hagués hagut de fer a la Sala Casino. La nova planificació de l'Ajuntament de Berga contempla començar les obres el gener de l'any que ve.

L'objectiu, segons el regidor de Cultura, Eloi Escútia, és "que sigui una programació atractiva per a tothom, la intenció és motivar la gent a anar al teatre". Ha assegurat que "seguim apostant per la cultura, una aposta sempre guanyadora. Invertir en cultura no és mai deficitari. Pot ser-ho si es mira només dins d'un balanç purament econòmic, però mai és deficitària des del punt de vista de formació de la persona”.

Espectacles

L’enterrador de Pepe Zapata i Gerard Vázquez obrirà la programació el dissabte 25 de febrer (19h). És una experiència escènica d’aforament reduït basada lliurement en les vivències de persones com Leoncio Badia Navarro, conegut com “l’enterrador de Paterna”. Aquesta proposta forma part del cicle sobre memòria històrica que inclou diferents propostes culturals. El Convent de Sant Francesc serà el punt de trobada de l’activitat i les entrades ja es poden adquirir al web ticketara.com.

Píndoles de microteatre, el dissabte 11 de març (17.30h), són obres de teatre breu en espais vius. La proposta inclou tres peces teatrals: Victòria de Manel I. Serrano Servera, Welcome to Berlin de Núria Deulofeu i Jaume Viñas i We would prefer not to de Duetteatre i Carla Roch. El punt de trobada serà l’Ajuntament de Berga.

Un proposta musical serà del diumenge 12 de març (18h). La Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus s’uneixen en un projecte conjunt amb Kambrass Quintet, una de les agrupacions de música de cambra amb més projecció del panorama musical. Actualment, els components del grup s’estan especialitzant en el màster de música de cambra a la Hochschule für Musik de Lucerna. El berguedà Guillem Cardona, és un dels integrants del quintet de vent metall.

ELLES #cosasdechicas és un muntatge que reflexiona sobre diversos clixés com per exemple: per què triguen tant les dones quan van al bany? De què parlen les dones quan estan a soles? Com saber si és consentit o sense sentit? L’espectacle s’adreça a dones i homes, ja que l’humor no entén de gèneres. La Sala Casino va acollir algunes escenes que es van fer a la Sala Casino amb motiu del 25N, però ara el públic tindrà l’oportunitat de gaudir de l’espectacle complet interpretat la companyia La Melancòmica. Serà el diumenge 19 de març (18h).

Una altra proposta destacada és Hamlet.01 de Sergi Belbel amb Enric Cambray. Diumenge 16 d'abril (18h). Hamlet, protagonista de la tragèdia més famosa i celebrada de William Shakespeare, apareix davant els espectadors i espectadores del segle XXI per explicar, analitzar, comentar, disseccionar i jugar amb les rèpliques, personatges i accions del primer acte de l’obra. I ho fa ben bé com un comediant de Stand-up Comedy (en aquest cas potser caldria dir de “Stand-up Tragedy”), és a dir: tot sol, cara a cara davant l’auditori, amb molt de sentit de l’humor, però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.

Lildami protagonitzarà el concert jove de Sant Marc organitzat per l’àrea de Joventut. Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i amb una intensa trajectòria, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana cantada en català. L’artista ha compaginat la seva faceta com a artista de directes, tocant en més d’una vuitantena d’indrets, amb l’organització del primer festival internacional de música urbana a Catalunya, el Maleducats, i també va formar part del jurat de la primera edició del concurs Eufòria de TV3. Lildami és un dels artistes escollits pel jovent de Berga, en la consulta que es va fer a través de les xarxes socials de l’àrea de Joventut (@bergajove) la tardor de 2021. El concert serà el dissabte 22 d'abril (21-30h).

L’Agrupació Teatral la Farsa estrenarà Una vella coneguda olor de Josep Maria Benet i Jornet escrita l’any 1962. Un muntatge que ens transporta a la vida sense gaire esperança del proletariat a la Barcelona de després de la Guerra Civil. Una ciutat de patis de veïns, de canvis i d’inquietuds, personalitzats en la Maria, una noia jove amb ànsies de trencar les cotilles de l’ordre social establert, sumida en un conflicte íntim, però universal. Angelina Vilella, directora del muntatge, ha esmentat que “la dramatúrgia de Benet i Jornet és fabulosa i molt actual, tot i que està posada en un altre context i un altre temps, la història et toca perquè són sentiments que encara arrosseguem tots plegats”. Vilella està convençuda que el muntatge “agradarà a la gent de Berga”. Se'n faran tres representacions: dissabte 29 dabril (21h), diumenge 30 d'abril (19h) i dillluns 1 de maig (19h).

El diumenge 14 de maig (18gh) hi haurà una proposta per al públic infantil i familiar: Un vestit nou per a l’emperador de La Pera Llimonera. Sa majestat l’Emperador, tot i tenir l’armari ple a vessar, no està mai content amb els vestits que porta. Per satisfer-lo, el seu conseller fa una crida a tots els sastres i modistes de l’imperi per presentar els seus dissenys a canvi d’una gran recompensa. Aquest vestit haurà de ser diferent, únic, fantàstic i meravellós.

El despertar de la primavera és un musical impulsat per l’Escola Municipal de Música de Berga, el Conservatori de música dels Pirineus i l’Agrupació Teatral la Farsa que comptarà amb la participació d’una quarantena de persones. Es tracta de l’adaptació en català del musical pop-rock original de Broadway (Nova York), que tracta sobre l’amor adolescent, la violència masclista, la repressió, la por, l’abús de poder i la incomprensió. Es podrà veure el dissabte 20 de maig (21h) i el diumenge 21de maig (18h).

Júlia Novellas, membre del musical, ha explicat que l’obra original es va començar a representar en un petit teatre de Broadway, però de seguida es va convertir en un èxit gràcies al boca-orella i va obtenir diversos premis Tony. Novellas ha destacat que “és una proposta que tot i que estigui ambientada en una altra època, parla de temes que són molt actuals i dels quals se n’hauria de parlar”. Ton Costa, membre del musical, també s’ha referit als temes que tracta l’obra, els quals “la majoria de gent ha viscut durant l’adolescència i joventut i segur que tothom, tingui l’edat que tingui, en algun moment de l’obra se sentirà identificat amb alguna cosa”.

Les corals infantils de l’EMM Berga oferiran, el dissabte 27 de maig (17h), un concert de música de grups actuals en llengua catalana. L’actuació consistirà en la interpretació de grans èxits d’artistes i bandes com Txarango, La Pegatina i Oques Grasses, entre d’altres.

L’Escola de Ballet M. Alba tancarà la programació cultural el diumenge 18 de juny (18h) amb un espectacle solidari de dansa amb motiu del 46è Festival de final de curs de l’escola, en benefici de Càritas Parroquial de Berga. L’alumnat oferirà un repertori variat per apropar diferents tipologies de dansa al públic, com per exemple: coreografies de ballet clàssic, neoclàssic, contemporani o hip hop.

Informació i venda d’entrades

La venda d’entrades dels espectacles programats per l’Ajuntament de Berga (Píndoles de microteatre, ELLES, Hamlet.01, Lildami i Un vestit nou per a l’emperador) es posaran a la venda el mes de març, a través del portal web www.ticketara.com. Les entrades anticipades es podran adquirir per Internet fins a les 12 del migdia del mateix dia de l’espectacle.

Les entrades també es podran adquirir a la taquilla del Teatre Municipal, una hora abans de l’inici dels espectacles. L’àrea de Cultura posa a disposició de la ciutadania un canal per atendre consultes, a través de l’adreça de correu electrònic cultura@ajberga.cat.