Els nord-americans Pearl Jam han anunciat dos concerts a Barcelona, el 6 i el 8 de juliol al Palau Sant Jordi, per presentar el dotzè àlbum de la banda, que porta per títol 'Dark Matter'. El treball veurà la llum el 19 d'abril i ja se n'ha publicat un primer avançament, una cançó que comparteix nom amb l'àlbum. Els dos concerts a la capital catalana formen part de la gira mundial del grup, que comença el maig vinent i té ara com ara 35 actuacions previstes.

Per assistir a algunes de les cites barcelonines cal registrar-se en un web per obtenir un codi. El registre es tancarà el diumenge 18 de febrer, i aquells que rebin el codi podran comprar l'entrada a partir del divendres 23 de febrer.