Mor Charlie Colin, fundador de la banda Train, després de relliscar a la dutxa

El baixista estatunidenc Charlie Colin, fundador de la banda de pop-rock californiana Train, ha mort als 58 anys després de relliscar-se a la dutxa mentre cuidava la casa d'uns amics a Brussel·les (Bèlgica), han informat aquest dimecres mitjans dels EUA.

El cadàver de l'artista va ser trobat a l'interior d'aquest domicili fa cinc dies, quan els seus amics van tornar del viatge que els va mantenir fora de la capital belga, ha detallat la premsa avui.

Colin era un dels membres originals de Train, formada inicialment per Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood i Jimmy Stafford, i va contribuir als tres primers àlbums d'estudi de l'agrupació; des del seu debut 'Train' (1999) a 'My Private Nation' (2003), passant per 'Drops of Jupiter' (2001)

Amb l'èxit 'Tell Em', del seu segon disc, el grup es va colar en la llista Billboard i va guanyar dos premis Grammy: millor cançó de rock i millor arranjament instrumental amb vocalistes.

El músic, natural de Newport Beach (Califòrnia) i fins ara director musical del Festival de Cinema d'aquesta localitat, va estudiar en la prestigiosa Escola de Música Berklee, especialitzant-se en guitarra i composició de jazz. Més tard es mudaria a Los Angeles i s'uniria a una banda amb Hotchkiss, a qui havia conegut en Berklee. Després, fundarien al costat de Stafford, el grup The Apostles, que els va portar a tocar internacionalment i a tornar als EUA en 1996 per a crear definitivament Train.

Al costat de Train, Colin va realitzar gires per tot el món i va obtenir un gran èxit abans d'abandonar la banda el 2003 a causa dels seus problemes d'addicció a les drogues.

En els últims temps, Colin va tocar amb bandes de hard rock com Slipknot i Puddle of Mudd, i es va reunir amb Hotchkiss en 2015 per a formar la banda Painbirds al costat de Tom Luce.