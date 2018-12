El manresà Jordi Cruz recull les seves receptes més destacades en un llibre

El xef Jordi Cruz recull les seves receptes més destacades al llibre 'ABaC. Cocina en evolución' publicat per Grijalbo en una edició de luxe bilingüe en castellà i anglès i que inclou fotografies dels plats. El llibre inclou les receptes més singulars i creatives del restaurant ABaC, que té tres estrelles Michelin, i Cruz guia al lector per la història que hi ha darrera dels plats. Segons l'editorial, amb "els seus plats reinventa els menjars tradicionals a partir de presentacions i combinacions de sabors explosius per a tots els sentits". A l'epíleg, Cruz fa una menció especial a tots aquells joves que volen començar o que ja han començat en aquesta professió.