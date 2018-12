Dirk Reinhardt: «Els nens també volen entendre el món en el qual viuen»

L'escriptor alemany Dirk Reinhardt, autor del d'èxit llibre basat en fets reals "Train Kids", sobre el viatge de cinc joves migrants des de L'Amèrica Central fins als Estats Units, assegura que els nens també volen entendre el món en el qual viuen" i que "volen ser tractats com a adults".

Aquesta novel·la va guanyar el premi literari Protagonista Jove 2017-2018 en la categoria 13-14 anys, atorgat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT), després d'una votació de prop de 6.000 estudiants dels centres d'ESO i Batxillerat de les Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

El llibre, a més, va ser inclòs el 2015 en la reconeguda llista White Ravens de millors llibres infantils i juvenils, va rebre el premi de la Fundació Friedrich-Gerstäcker de Braunschweig (Alemanya) i va ser considerat la millor lectura juvenil del 2016 per Babelia, el suplement cultural del País.

A causa d'aquest èxit, l'autor ha passat uns dies a Espanya presentant el seu llibre per diferents instituts, i ha assegurat, en una entrevista amb Efe, que en tots els centres els joves alumnes es mostren "molt interessats pel tema de la immigració i els refugiats", que consideren un "problema global".

Reinhardt va escriure la novel·la a partir de diàlegs amb joves que esperen a Mèxic l'inici del seu periple cap als Estats Units, molts dels quals s'embarquen a bord de "la bèstia", un tren de mercaderies que en el llibre es converteix en el sisè protagonista de la història.

En aquest sentit, l'autor ha assenyalat que els joves europeus amb els quals ha conversat "s'han adonat del paral·lelisme existent entre el flux migratori sud-americà cap als Estats Units que es planteja en "Train Kids" i l'existent entre Àfrica i Europa".

Algunes de les preguntes que més li han plantejat a Reinhardt els estudiants es refereixen a la raó per la qual aquestes persones abandonen els seus països, les causes per les quals Estats Units i Europa no els permeten creuar les seves fronteres malgrat que el dret d'asil està reconegut en la Declaració dels Drets Humans, i per què no es castiga aquest incompliment de les obligacions internacionals.

Reinhardt assenyala que, davant del "viratge cap a la dreta que està experimentant el pensament i la política global", el seu llibre pretén "oferir una perspectiva interna de la situació dels migrants" en un intent de combatre les "fake news" que els joves reben a través de les xarxes socials i Internet i que "retraten als refugiats com quelcom negatiu i perillós".

"El meu objectiu és que els joves vegin que després de les notícies fredes i despersonalitzades que els arriben hi ha persones com ells que estan patint", ha assenyalat l'autor.

Dins dels subtemes de la novel·la s'introdueix la qüestió de la violència i discriminació cap a la dona a Sud-amèrica, personificada en Jazzmina, l'única nena integrant del grup, que ha de disfressar-se de noi durant el trajecte per esquivar els problemes que pot comportar-li el seu sexe, "com les comunes violacions o segrestos", en paraules de l'autor.

Davant de l'actual debat sobre l'escàs nombre de joves lectors, Reinhardt ha al·legat que "potser els nens no en tenen prou amb la literatura fantàstica", i necessiten llibres que els estimulin més i els ajudin a "relacionar-se millor amb el seu entorn".

"Cal fer entendre als nens que a la televisió o en les plataformes de continguts audiovisuals el món es mostra d'una sola manera", ha assenyalat l'autor, "mentre que la lectura, encara que necessiti més esforç i una actitud activa, permet crear un món diferent i únic per a cadascun de nosaltres".

Reinhardt també ha subratllat que "Train Kids" és una novel·la per a tots els públics, i que fins i tot és "recomanable perquè la llegeixin els pares, els qui, en definitiva, són els que més influeixen en la manera de pensar dels nens".

La novel·la està editada per Mil·lenni en castellà i per Pagès Editors en català, en els dos casos dins de la col·lecció "Nandibú", que busca acostar als adolescents temes d'actualitat a través de personatges joves i un llenguatge fluid i adequat per a ells.

Tant Reinhardt com la traductora al català del llibre, Montserrat Franquesa, han coincidit en que "la literatura és la manera d'obrir-los la ment als adolescents", i han defensat que, especialment la literatura juvenil, "ha d'adquirir un més gran compromís amb l'actualitat per convertir-se en una de les finestres cap al món" dels joves.