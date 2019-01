Maribel Medina: «L'esclavitud del segle XXI es diu tracta de persones»

Tot i considerar-se només una "contista", l'escriptora navarresa Maribel Medina torna al festival BCNegra per participar en una taula rodona entorn de la icona del feminisme negre del segle XXI, Lisbeth Salander. En aquesta entrevista, parla del seu nou títol "Sangre entre la hierba".

Amb aquesta obra, amb la qual tanca la trilogia que va iniciar amb "Sangre de barro" i "Sangre intocable", de la mà de les seves creacions literàries, la forense Laura Terraux, i l'agent de la Interpol Thomas Connors, aborda el tràfic de persones, l'explotació sexual de dones i la maternitat.

No amaga que tenia escrit des de fa temps un primer esborrany d'aquesta història, publicada per Maeva, però "no tenia ànima i com que crec que cal ser honesta amb una mateixa vaig decidir destruir-ho tot".

Aprofitant que l'any passat es va trencar el turmell i va estar més de tres mesos sense pràcticament moure's, amb molt de dolor i soledat, va emprendre, de nou, l'escriptura de "Sangre entre la hierba", en la que Laura Terraux, ara mare primerenca i aclaparada, i Thomas Connors viatjaran fins al Perú, a un lloc anomenat La Rinconada, el poble més alt del món, "l'infern a la terra", per investigar un cas de tràfic de dones.

Medina, que presideix l'ONG internacional Women's Time i que en la seva primera obra es va endinsar en el procel·lós món del dopatge i en la segona en la vida dels Intocables de l'Índia, sempre combativa, ha volgut aquesta vegada tractar el tràfic de persones, "una cosa imperdonable, l'esclavitud del segle XXI, consentida i emparada pels governs, és un fet provat".

Adverteix que és una qüestió que pel seu treball a l'ONG coneix "molt de prop a través de persones que ho han viscut".

Segons les dades de Nacions Unides, uns 21 milions de persones són víctimes de tracta, cosa que qualifica d'"intolerable" i, segons les seves xifres, Espanya és el primer país d'Europa en prostitució.

"És una cosa que m'aclapara, veig que cada vegada hi ha gent més jove entrant a través de la xarxa en el consum de prostitució, i crec que no hi ha voluntat política per acabar amb això. La prostitució no és una feina i s'ha de dir-ho així perquè, si no, el que estem fent és perpetuar un estat patriarcal i masclista".

Per a Maribel Medina, "per llei, una persona no pot vendre un ronyó, però, en canvi, pot vendre's sencera. Això no té cap lògica", postil·la.

Sosté que el segle XXI hauria de ser el del feminisme i deixa caure que "moltes dones encara desconeixen el poder que tenen, perquè si elles paressin, el món pararia, perquè al voltant de les dones giren les societats".

Medina sosté que l'única solució "passa per l'educació, perquè totes les dones del món la tinguin i arribar a aconseguir la independència econòmica".

D'una altra banda, en la novel·la aborda la maternitat, una experiència que al seu moment li va canviar la vida i li va servir per reflexionar sobre el fet "de veure'm desapareguda en la meva pròpia història".

"Estimo els meus fills -precisa- però per a mi va ser molt dur veure que no sentia un amor diví cap a ells. La maternitat va treure el pitjor de mi i en aquest llibre treu el pitjor de Laura".

Volia que el lector veiés com se sent Laura i com els homes que hi ha en la seva vida "no entenen les coses que cal fer per ser mare, dona, esposa i amiga".

A punt de publicar a l'abril un conte infantil a la petita editorial Cazador de ratas, també està en ple procés d'organització d'una nova edició del festival Almoradiel Lee.