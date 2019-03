Andreu Martín dedica una novel·la a les infiltracions policials dins del jihadisme

L'escriptor i premi Pepe Carvalho 2011, Andreu Martín, torna amb la novel·la negre 'Tothom et recordarà' (Crims.cat ) que té el jihadisme com a context i se situa uns mesos després de l'atemptat de les Rambles. Martín ha volgut deixar clar que no ha escrit aquest nou llibre pensant en fer una novel·la sobre el jihadisme ni els seus inicis. L'autor s'ha fixat a 'Tothom et recordarà' amb els sistemes de captació de "terroristes màrtirs" i els sistemes que té la policia per infiltrar-se en aquest àmbit. Una història que mostra l'obsessió de l'autor pel món de les màfies i la corrupció a tots nivells a la ciutat de Barcelona. El llibre també s'ha publicat en castellà amb el títol 'Todos te recordarán' (Alrevés).

Uns mesos després de l'atemptat jihadista de les Rambles, i quan falten pocs dies per a la celebració d'unes eleccions, apareix al Port de Barcelona, entre blocs de formigó, el cos sense vida de l'inspector de policia Santiago Ortuño. Unes setmanes abans, Ortuño, relegat a la Brigada d'Estrangeria, havia rebut la visita a comissaria de la fascinant vocalista Leire Alfaro —de sobrenom Dorothy Gale— per sol·licitar un permís de residència per a Abduh Fayad, un lampista marroquí que treballa en el perillós negoci dels germans Xaddad i amb qui ella manté una relació. A l'instant, Ortuño caurà sota l'encís de Leire i es ficarà pel mig d'una investigació antiterrorista essencial que duen a terme els Mossos d'Esquadra al barri del Raval, amb el punt de mira posat a la botiga dels Xaddad.

Les infiltracions policials i les captacions de jihadistes a la seva causa són dos dels temes fonamentals del llibre. A Martín el que li interessen són les històries i no escriu un llibre fins que no en troba una de bona. "Una bona història és un conjunt i apunta a un final que és el més important". Ha indicat que no es pot parlar d'un grup terrorista jihadista a Barcelona "sense tenir en compte que ha passat el que ha passat a tots nivells en l'actuació policial" i altres elements. Martín ha dit que el fet dels atemptats de Barcelona el va forçar a situar l'acció en un moment determinat concret perquè havien d'haver passat els atemptats per poder-ne parlar.

La base de la història, ha apuntat, és que una noia té una parella que és d'Iraq i els jihadistes "li estan menjant el cap", i perquè no caigui en la trampa ella va a la policia i els hi diu que la seva parella vol ser confident de la policia a canvi que li legalitzin els papers. A la novel·la també hi té un pes important la música ja que una de les seves protagonistes, la Leire Alfaro, és vocalista.

Martín ha assegurat que és "bastant ortodox talibà dins del gènere negre". Creu amb un gènere amb unes estructures i unes trames determinades i que parla del que a tothom li fa més por. "És un gènere en el qual parlem de tot allò que ens fa por". L'escriptor ha dit que la novel·la negra és "una forma de ritual perquè no ens passi" allò que pateixen els personatges del gènere.

Preguntat pel judici al Tribunal Suprem, Martín ha dit que la transcripció del judici "seria un relat apassionant. Ho visc com un relat que m'irrita, m'entusiasma i em fa riure, però no sé si podria superar les emocions que et genera el judici".

L'autor

Andreu Martín (Barcelona, 1949) és escriptor especialitzat en novel·la negra i policíaca des que el 1979 va publicar 'Muts i a la gàbia'. El 1980 va rebre el premi Círculo del Crimen per 'Pròtesi'. Posteriorment, ha escrit nombroses obres del gènere que han estat guardonades, com 'Si és no és' (amb el Deutsche Krimi Preis International a la millor novel·la policíaca publicada a Alemanya), 'Barcelona connection' i 'L'home que tenia raor' (totes dues amb premis Hammett concedits per l'Associació Internacional d'Escriptors Policíacs), 'Bellísimes persones' (que, a més del Hammett, també va obtenir el premi Ateneo de Sevilla) o 'De tot cor' (premi Alfons el Magnànim). A més, ha rebut el prestigiós premi Pepe Carvalho, al festival BCNegra.