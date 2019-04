«Zipi y Zape» tornen a les llibreries amb una reedició pel 25è aniversari de la mort d'Escobar

Les aventures d'una de les parelles més emblemàtiques del món del còmic, 'Zipi y Zape', tornen a les llibreries amb una nova col·lecció editada per Bruguera que coincideix amb el 25è aniversari de la mort del seu creador, Josep Escobar. Els seus fills i el seu net, acompanyats del dibuixant Francisco Ibáñez i l'escriptor Javier Pérez Andújar, han presentat aquest dimarts una reedició que, sense modificar el sentit de les històries, ha adaptat expressions per adequar-se a l'actualitat. També s'han modificat els colors, per fer-los més vius i atractius per les noves generacions. Les primeres dues històries llargues, que són 'El tonel del tiempo' i La vuelta al mundo', sortiran a la venda el 4 d'abril, d'un total de 16 que es preveuen reeditar.

"Entenem que els valors de 'Zipi y Zape' són atemporals, universals i les seves històries igual de divertides ahir que avui", ha dit el net del dibuixant, Sergi Escobar. Després de cinc anys sense estar a les llibreries, la nova edició busca "agradar als nous lectors", ha assegurat Escobar, que obre la porta a adaptar les històries dels germans a l'animació.

La reedició forma part de la voluntat del segell Bruguera, ara sota l'editorial Penguin Random House, de recuperar l'esperit que durant dècades la va convertir en l'editorial de 'tebeos' de referència. El llançament coincideix amb els 25 anys de la mort d'Escobar, que es compliran el 31 de març, com un homenatge al creador també de personatges com Carpanta i Petra.

Un nou disseny de portades, nou logotip i retolació, una adaptació perquè certs personatges femenins no quedin relegats a feines domèstiques o la uniformitat del cabell ros de Zipi, que en edicions anteriors variava de tonalitat, són alguns dels canvis integrats.

Si bé Pérez Andújar s'ha referit a Ibáñez com el "nou mestre", Escobar era el "vell" mentor, en allò "més profund del sentit del concepte". L'escriptor ha destacat com en les vinyetes, Escobar era capaç de "colar" valors republicans, i esquivar així la censura de l'època. "És l'Escobar més íntim i divertit que li surt, no que ho pretengués", ha apuntat Pérez Andújar.

Després de rellançar els 16 clàssics, tres cada any, s'idearan noves històries de la parella de germans, per això la família busca nou dibuixant, descartant els col·laboradors que en el passat van reeditar alguns dels còmics per Ediciones B.



Exposició d'il·lustracions originals

La botiga Fnac Triangle acollirà l'exposició 'Zipi y Zape, en format original. Una exposició de dibuixos Escobar' fins el 30 de maig, en què es mostren dotze il·lustracions originals i objectes personals de l'artista que no s'han exhibit mai.