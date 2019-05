Llort torna amb «Pes mort», una «dramèdia» on reflexiona sobre la culpa

L'escriptor Lluís Llort, que firma les seves novel·les com Llort, torna a contactar amb els lectors tres anys després de "No n'estiguis tan segur" amb el que denomina una "dramèdia", "Pes mort", on reflexiona sobre la culpa, segons ha explicat en una entrevista amb Efe.

El també periodista ha comentat que des de fa temps volia ambientar una novel·la en un restaurant, mostrar al lector "com són per dins aquests establiments, tractar sobre gastronomia".

Publicat per Crims.cat, "Pes mort" transcorre durant una calorosa i sufocant nit del mes d'agost del 2018, quan al restaurant Steak Content, regentat per Josep i Teresa, un dels seus clients habituals, Cisco, que pateix obesitat mòrbida, protagonitza un contratemps que canviarà la vida a tots els que estan allà, inclosos Llorenç, el cambrer de tota la vida, i Cris, la cuinera i neboda de Teresa.

Llort indica que ha volgut treballar amb personatges "molt de classe mitjana, mitjana baixa, a l'Eixample barceloní, en un moment en el que prenen una decisió molt determinada en una situació extrema, un fet que és un conflicte molt 'dostoievskià'".

Considera que li ha quedat una obra "molt teatral, perquè apareixen molt pocs espais i hi ha molts diàlegs", amb girs que sorprendran al lector.

En el rerefons no oblida ni una vaga de taxistes, ni els 'narcopisos' del barri del Raval, ni els manters, ni el turisme massiu, a més d'al·ludir al tràfic de persones, la decadència física, el procés o les relacions familiars.

No obstant això, Llort remarca que amb les seves novel·les - aquesta és la dotzena - "no vull canviar la vida a ningú, sinó que el lector passi una bona estona, que s'entretingui amb les històries".

A la vegada, sosté que el lector "tindrà el seu poder de decisió sobre com acaba la novel·la".

Respecte al fet que hagi trigat tres anys entre el seu últim títol i aquest, explica que escriu "per passar-m'ho bé i si veig que això no ocorre, no em forço i ho deixo córrer fins que veig que la història original, que vaig polint, pot acabar agafant forma".

Preguntat sobre nous projectes, concreta que ha acabat un llibre per als lectors més petits i que té a punt una novel·la per a adolescents, ja acabada, tot i que encara no ha publicat.