Neix Mai Més, una nova editorial de ciència-ficció, fantasia i terror en català

El sector editorial té un nou segell, Mai Més, que publicarà llibres de ciència-ficció, fantasia i terror en català. La iniciativa neix per aprofundir en una literatura obertament "feminista, integradora, compromesa políticament, ecologista i queer" i preveu la publicació d'uns deu llibres anuals dividits en tres col—leccions. D'una banda, 'Nüwa', el segell de les novetats literàries de recorregut internacional (autors amb molts seguidors, llibres premiats, èxits editorials); a més de 'Catxap', la col—lecció per a les novel—les curtes i per a l'experimentació amb autors emergents; i 'Refugi 67', l'espai dels clàssics, on buscaran publicar llibres i autors de referència en la literatura fantàstica que encara no han estat traduïts al català. El primers títols es començaran a publicar al juny.

L'editorial començarà publicant 'Alba', de la premiada escriptora Octavia E. Butler fa servir la ciència-ficció per, segons l'editorial, "confrontar els seus propis conflictes amb la societat, en la seva condició de dona afroamericana". També té previst editar 'El rastre del llamp', de Rebecca Roanhorse, una autora indígena americana que narra la història d'una caçadora de monstres en un futur Estats Units, on després d'un col—lapse ambiental hi ressorgeix amb força la cultura navajo.