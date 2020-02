El llibre autobiogràfic que preparava Perich veurà la llum 25 anys després de la seva mort

El dibuixant i humorista català Jaume Perich estava preparant el seu primer llibre autobiogràfic quan va morir als 53 anys. Com no podia ser d'una altra manera, a través de dibuixos, però també textos, volia plasmar com havia estat la seva infància i joventut per, alhora, retratar una època. Ara que s'està preparant una exposició d'homenatge, entre el material de Perich del que disposa l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona va aparèixer un sobre amb "les memòries", que mai van ser publicades. El dibuixant berguedà Jaume Capdevila, Kap, comissari de l'exposició, s'ha encarregat d'editar el llegat de Perich que, finalment, veurà la llum sota el títol d' 'Un abric verd penicil·lina' (Ajuntament de Barcelona i Angle Editorial).

Segons explica Kap a l'ACN, se sabia de l'existència del material "però mai ningú l'havia vist". Va aparèixer dins d'un sobre "quasi llest" per ser publicat.

Kap s'ha encarregat de donar-li forma perquè acabi sent "el més semblant al que ell hauria volgut editar, fidel al seu esperit". Per aquesta raó, afegeix, s'ha mirat de ser el màxim de "respectuós amb el que volia" però també amb el lector. "Hem volgut evitar buits en la història", assegura, tot recalcant que "no es tracta d'acudits independents, sinó d'un relat". El resultat, avança, és "un llibre divertit i punyent com era ell".

'Un abric verd penicil·lina' és, segons Kap, especial per molts motius. D'una banda perquè es tracta de material "inèdit" que va elaborar Perich entre el 89 i el 94. I és que a diferència de les publicacions que va fer Perich en vida, en aquest cas els dibuixos no han estat publicats abans enlloc. A banda, perquè mostra "un altre Perich". Recorda que el dibuixant es caracteritzava per parlar de l'entorn i en aquest cas "parla d'ell mateix". "Explica quan era petit i anava a l'escola, el seu despertar sexual.... però alhora fa un retrat d'una època i la duresa d'aquell temps", aprofundeix.

Una mostra homenatge



'Un abric verd penicil·lina' va sorgir mentre s'estava preparant l'exposició que vol retre homenatge a Perich amb motiu dels 25 anys de la seva mort: 'Perich (1941-1995). Humor amb ulls de gat'. S'inaugurarà el proper 5 de març al Born Centre Cultural de Barcelona. En ella, avança el comissari, es busca "reivindicar la seva obra, però alhora fer un homenatge a la professió d'humorista i com té la capacitat de canviar el món".

Inclou bona part de Perich i permet veure com va anar evolucionant. Comprèn "des del seu primer treball publicat al 59, al darrer que va publicar el dia de la seva mort", explica. En la mostra, però, Perich no estarà sol. L'acompanyen dibuixos d'altres autors per posar en relleu "la importància que ha tingut i té l'humor satíric", apunta Kap.